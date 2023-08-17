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المشهد الثقافي.. محاولة لخلق فضاء للمبدعين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 12:28 مساء
المشهد الثقافي.. محاولة لخلق فضاء للمبدعين في بنغازي
جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
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على مدار أسبوع، اجتمع مثقفون في بنغازي تحت مظلة «مشروع المشهد الثقافي»، في محاولة لتحليل التغييرات التي طرأت على الحياة الثقافية في المدينة، وإيجاد مساحة للمبدعين من أجل أن ينهضوا معها من غبار الفوضى والحروب.

وخلال فعاليات المشروع، قدمت الإعلامية عواطف الشهيبي ورقات أبحاث تخص كل من أستاذة علم الاجتماع دكتورة فوزية قناوي، وأستاذة المكتبات دكتورة عزة المنصوري، وأستاذة الإعلام  دكتورة سليمة زيدان، وأستاذ علم الاجتماع دكتور عبدالفتاح المسماري، والقاص والناقد أحمد التهامي.

وطرحت عديد التساؤلات، منها هل هناك رغبة جدية لدى المثقف لتغيير المجتمع؟ وكيف نحافظ على خصوصية المجتمع الثقافية في ظل الانفتاح العالمي؟ كما نوقشت أهمية المكتبات وضرورة إدراك الدولة لضرر غيابها، وذكر مدير مكتب الثقافة سابقاً ورئيس مجلة الثقافة العربية الكاتب محمد المسلاتي أننا «بحاجة إلى بذل جهود كبيرة حتى نستطيع تأسيس فضاء ثقافي يوفر كل السبل للمبدعين فالأوضاع التي مرت بها المدينة من فوضى وحرب جعلتها تفقد العديد من أماكنها الثقافية، وهذا له تأثير سلبي على الحركة الثقافية».

أهداف المشروع الثقافي
هدِف المشروع الذي أقامته إدارة التنمية المجتمعية ببلدية بنغازي، بالشراكة مع مكتب خدمات المجتمع والبيئة بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، إلى تحليل آليات العمل الثقافي بالمدينة ودراسة كل المعوقات التي يواجهها العاملون بهذا المجال.

وذكرت الكاتبة رحاب شنيب، المشرفة على المشروع، أنه خطوة لمحاولة حل الوضع المتشابك في المشهد الثقافي عبر جهود فردية، تواجه الكثير من الصعاب بسبب لامبالاة معظم المسؤولين بقطاع الثقافة.

بدأ المشروع نشاطه بحلقة نقاش حول «تحديات العمل الثقافي في بنغازي»، في قاعدة الوحدة الوطنية بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، بحضور وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر بلعيد الأوجلي، ومدير إدارة التنمية المجتمعية بالبلدية فرج سالم هامان، ومديرة مكتب خدمات المجتمع والبيئة وهيبة الحاسي، وبمشاركة شخصيات ونخب ثقافية فاعلة بمدينة بنغازي.

وناقش الحضور أبرز الصعوبات التي تواجههم، ومنها سوء البنية الثقافية وغياب الميزانيات، والافتقار إلى سياسة ثقافية للدولة، وعشوائية العمل المؤسسي.

- المشهد الثقافي الليبي.. رؤية شبابية
- المشهد الثقافي ما بعد 2011.. مسار وتحديات سنواته العشر

وأكدوا ضرورة إدراك المسؤولين لأهمية هذا القطاع، ودوره في التنمية المستدامة، وضرورة التواصل بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، ووجود خطة لوضع منهج ثقافي داخل المدارس، ودعم المؤسسات الثقافية الخاصة، ووضع أولوية للمراكز الثقافية والمسارح، وخطة لإنشاء معاهد للفنون المسرحية والسينما، وغيرها من المشاكل التي تعيق المؤسسات الثقافية.

ندوة حوارية للمشهد الثقافي الليبي.. رؤية شبابية
كما تناولت الفعالية الثانية رؤية الشباب حول آلية العمل الثقافي، والصعوبات التي تواجههم ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل جاهدة على تعبئة فراغ أنتجه غياب الدولة.

طرح الشباب خلال الندوة عديد المشاكل، من أهمها عدم وجود بنية ثقافية فنية تساعدهم على العمل، وعجزهم عن توفير أماكن مناسبة خصوصا في غياب المسارح والمراكز الثقافية ودور العرض، وافتقاد الذاكرة الثقافية الليبية، وناقشوا مشكلة غياب مناهج الموسيقى والفن التشكيلي في التعليم وأثرها.

أدار الجلسة صالح الأوجلي وشارك بها كل من، أسماء بشاشة، حنان المجبري، خولة كركرة، سالمة القمودي، محمد بوشناف.

جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
جاانب من فعاليات مشروع المشهد الثقافي في بنغازي، في الفترة من 7 - 14 أغسطس 2023، (بواية الوسط)
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