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المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 07:25 مساء
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
المفكر التونسي المولدي الأحمر. (أرشيفية: الإنترنت)
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يستضيف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس، المفكر التونسي المولدي الأحمر، في جلسة حوارية يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري بقاعة المحاضرات بالمركز.

وسيقوم الدكتور المولدي الأحمر باستعراض كتابه الجديد المعنون بـ«أعمال مؤتمر المعرفة الاستعمارية والهويات في البلاد المغاربية»، وفقًا لمشرف الموسم الثقافي بالمركز الأستاذ علي الهازل. 

وسيشارك في الجلسة الحوارية التي ستعقد عند الساعة الخامسة والنصف مساء، كل من: الدكتور محمد الطاهر الجراري، والدكتور الطيب البهلول، والأستاذ خليفة محمد الدويبي، وسيديرها الأستاذ علي الهازل.

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والدكتور المولدي الأحمر هو أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس، ودرس بالجامعات الليبية والقطرية، كما نشر العديد من الكتب حول المجتمعين البدوي والفلاحي التونسي، وأصول الدولة الحديثة والزعامة في ليبيا، والمعرفة الاستعمارية، والثورة في تونس وليبيا. كما ترجم دراسة مارسيل موس الشهيرة في الهبة من الفرنسية إلى العربية، إضافة إلى نشره للعديد من البحوث في مجلات متخصصة تونسية وعربية وعالمية.

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