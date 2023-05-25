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بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»

القاهرة - بوابة الوسط: أوسمان بن ساسي الخميس 25 مايو 2023, 10:39 مساء
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
لوحة «الحلم الأسود» المشارك بها حكيم الطليس في «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
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يشارك الفنان الليبي حكيم الطليس في الحدث الفني العالمي «Africa speaks 54» (أفريقيا تتحدث 54) للاحتفاء بيوم أفريقيا، وذلك من خلال عمل فني يحمل عنوان «الحلم الأسود»، والذي يعكس «جمال أفريقيا محاط بعذاباته ومعاناته».

وحكيم الطليس هو فنان بصري ليبي يستخدم واحدة من أقدم وسائل الفن، الفحم، للتعبير واستكشاف القصص القصيرة التي توضِّح الألم والمعاناة والمشاكل السياسية والاجتماعية التي واجهتها ليبيا أثناء عدم استقرارها بشكل خاص والقضايا الدولية الكبرى بشكل عام، كما تكون لوحاته غالبًا من دون عنوان بحيث لا تحجب تصور المشاهد للصورة التوضيحية.

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«Africa speaks 54»
وتلقى الطليس دعوة لتمثيل دولة ليبيا، حيث جرى اختيار فنان من كل دولة أفريقية للمشاركة في هذا الحدث، والذي يقام خلال الفترة 25 - 27 مايو الجاري في جمهورية موريشوس، برعاية أكاديمية التصميم والإبتكار وكلية القيادة الأفريقية ومركز نيلسون مانديلا وبنك NCB موريشوس.

والنسخة الثانية من الحدث الفني، تعرض الفنون المتنوعة والنابضة بالحياة لأفريقيا، من خلال جمع الفنانين من كل إنحاء القارة، حيث يوفر المعرض فرصة لمشاركة القصص والمواهب والتراث الثقافي الأفريقي، ويقدم المعرض الفني الدولي أيضًا فرصة فريدة للزوار للانغماس في التقاليد الفنية والتعبيرات المعاصرة من مختلف البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى كونه فرصة للانخراط في الفنون واكتساب فهم أعمق وتقدير للذكاء الإبداعي الذي تقدمه أفريقيا من خلال تسليط الضوء على تنوع الفن الأفريقي.

إثراء المشهد الإبداعي لإفريقيا
كما تساعد الفعالية في تحطيم الصور النمطية وإبراز وثراء المشهد الإبداعي للقارة. كما أنه لا يحتفل بالفنانين الأفارقة فقط، بل يدعو المشاهد أيضًا إلى الانخراط في الثقافات الأفريقية المتنوعة والنابضة بالحياة.

وجرى الإفتتاح الخاص للمعرض بالتزامن مع يوم أفريقيا 25 مايو في موريشوس، بحضور وزير التنمية والإقتصاد لدولة موريشوس هون بولا، وعدد من السفراء الشخصيات البارزة.

جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات الحدث الفني «Africa speaks 54» (بوابة الوسط)
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