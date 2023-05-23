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الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الثلاثاء 23 مايو 2023, 01:14 صباحا
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة الليبية انجي الفسي
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بدعوة من ملتقى الفن والحياة ، المنعقد من 22/5/2023 إلى 26/5/2023  تشارك الفنانة الشابة أنجي الفسي  ببعض من أعمالها مبرزة مناشط  كلية التربية بجامعة بنغازي، سبق لهذه الفنانة المبدعة مشاركات منها على سبيل المثال معرض السلط العربي الثقافي في المملكة الأردنية  الهاشمية، ونالت من جوائزه. وكانت هذه البوابة هذه البوابة قد قدمت   الفنانة انجي من خلال مشاركتها في معرض (التكليلة) وأبرزت بعض من لوحاتها المهتمة بالتراث وأزياء ليبيا التقليدية.  تتمنى لهذه الفنانة الموهوبة النجاح والتوفيق، وللإبداع الليبي المزيد من الانتشار والتألق.

الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
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