الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

بدعوة من ملتقى الفن والحياة ، المنعقد من 22/5/2023 إلى 26/5/2023 تشارك الفنانة الشابة أنجي الفسي ببعض من أعمالها مبرزة مناشط كلية التربية بجامعة بنغازي، سبق لهذه الفنانة المبدعة مشاركات منها على سبيل المثال معرض السلط العربي الثقافي في المملكة الأردنية الهاشمية، ونالت من جوائزه. وكانت هذه البوابة هذه البوابة قد قدمت الفنانة انجي من خلال مشاركتها في معرض (التكليلة) وأبرزت بعض من لوحاتها المهتمة بالتراث وأزياء ليبيا التقليدية. تتمنى لهذه الفنانة الموهوبة النجاح والتوفيق، وللإبداع الليبي المزيد من الانتشار والتألق.