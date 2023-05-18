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تشويه تمثال «الرجل والطفل» للفنان السنغالي عثمان سو بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 11:23 صباحا
تشويه تمثال «الرجل والطفل» للفنان السنغالي عثمان سو بفرنسا
النحات السنغالي عثمان سو في بيزانسون الفرنسية 17 أكتوبر 2003 - أ ف ب
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تعرّض تمثال للفنان السنغالي عثمان سو معروض في منطقة بشرق فرنسا للتخريب، على ما أفادت، الأربعاء، بلدية المنطقة التي أعلنت التقدّم بشكوى حول الحادثة.

وألقى مجهولون طلاء أحمر على العمل الذي يحمل تسمية «الرجل والطفل» والمعروض في أحد متنزهات بيزانسون الفرنسية.

وأبلغ عدد من الأشخاص كانوا يتنزهون في الحديقة صباح أمس الأربعاء البلدية بما حصل، فأُرسل مسؤول ليطّلع على الأضرار التي طالت التمثال، وتولت الهيئة المعنية بالخدمات التقنية في المدينة ترميم العمل للمرة الثانية.

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وقالت رئيسة بلدية بيزانسون آن فينيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «تعرّض تمثال الرجل والطفل لعثمان سو مرّة جديدة للتخريب»، مؤكدة أن «هذه التصرفات غير مقبولة».

وأضافت «رفعنا دعوى في هذا الخصوص وسنواصل اللجوء إلى القضاء في حال سُجلت حوادث مماثلة».

وكان التمثال تعرّض للتخريب قبل بضعة أشهر، من دون أن تُعرف هوية الفاعل.

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