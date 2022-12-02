رودان يدشن تمثالا لهوغو في مسقط رأسه

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة بيزانسون (شرق فرنسا)، التي ولد فيها فيكتور هوغو، تدشين تمثال للكاتب الفرنسي الشهير، الخميس، وهو من أعمال مواطنه النحات المعروف رودان.

وتمثل المنحوتة البرونزية السوداء البالغ طولها مترين وعشرة سنتيمترات ووزنها 250 كيلوغراما هوغو ماشيا، وبدت على وجهه علامات التقدم في السن، لكن جسمه قوي وبارز العضلات، وفق «فرانس برس».

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وبرر رودان (1840-1917) إظهاره هوغو عاريا في منحوتته بقوله، يومها لكامي كلوديل: «بالنسبة لي، لا يمكن وضع معطف لإله».

ولاحظ المسؤول في متحف رودان أوغ إربان أن تمثيل هوغو عاريا «خيار متمرد لا ينسجم بالضرورة مع روح ذلك العصر». وأضاف أن رودان «كان يسعى قبل كل شيء من خلال هذا التصميم القوي جدا إلى (...) التعبير عن قدرة فيكتور هوغو الإبداعية».

مؤسسة بيار جيانادا السويسرية

وتبرعت مؤسسة بيار جيانادا السويسرية بالتمثال، إذ أراد رئيسها ليونار جيانادا تصحيح ما رآه «ظلما»، إذا لاحظ أن رودان نحت فيكتور هوغو في مناسبات عدة، لكن أي عمل للنحات لم يكن موجودا في مسقط رأس الكاتب.

وتتوافر من هذا التمثال البرونزي ثلاث نسخ نفذت بواسطة القالب الذي أعده رودان، وتحتفظ مؤسسة جيانادا في مارتيني (جنوب غرب سويسرا) بإحداها، في حين تبقى نسخة ثانية في متحف رودان في باريس، إضافة إلى الثالثة في بيزانسون.