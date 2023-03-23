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التونسية صابرينا تواصل تصوير مشاهدها في «الأجهر»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 01:10 مساء
التونسية صابرينا تواصل تصوير مشاهدها في «الأجهر»
صابرينا على بوستر مسلسل «الأجهر» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تواصل الفنانة التونسية صابرينا تصوير مشاهدها في مسلسل «الأجهر» بطولة الفنان المصري عمرو سعد والمعروض خلال شهر رمضان على «MBC مصر».

وتجسد صابرينا شخصية «هايدي» الفتاة الطموحة ابنة «شريف منصور» تاجر الألماس الذي يلعب دوره النجم محمود قابيل، في حين تجسد دور والدتها «بهيرة» النجمة أنوشكا وشقيقها «باهي» الذي يلعبه النجم أحمد مجدي، وفقا لبيان.

وأعربت الفنانة التونسية عن سعادتها بالعمل مع كل هؤلاء النجوم، إضافة إلى النجم عمرو سعد والنجمة درة الذين استمتعت جدا بالعمل معهما ومخرج العمل ياسر سامي والمنتج صادق الصباح وابنه المنتج أنور الصباح.

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صابرينا قدمت من قبل مسلسل «النهاية» مع النجم يوسف الشريف ومسلسل «المنصة» عبر «نتفليكس» ولعبت فيه دور «ريتا» اللبنانية.

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