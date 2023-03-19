«اللعبة 3» على «MBC مصر» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

يعود المُسلسل الكوميدي الشهير «اللعبة» في موسم ثالث بعنوان «اللعب مع الكبار»، من تأليف سعد والي، وإخراج معتز التوني، عبر شبكة قنوات «MBC مصر» في دراما رمضان.

يُسارع الصديقان اللدودان مازو ووسيم لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في المستوي الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما بكل خطوة، وتلاحقهما من كل اتجاه، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما، وتفاجئهما اللعبة بأمور كثيرة غير متوقعة مع كل تحد جديد، وفقا لبيان.

ومن جانبه يؤكد هشام ماجد أن «هناك الكثير من المفاجآت، ستقدم الكثير من التشويق للمشاهد، وأشار إلى أن هناك نجوما جددا سينضمون إلى اللعبة» سيمثلون إضافة للحلقات في الموسم الجديد.

وأكد هشام أن كل فريق العمل بذل مجهودا كبيرا حتى وصلنا إلى الخلطة الخاصة بنجاح «اللعبة»، حتى صار أحد أكثر الأعمال التي حققت تفاعلا من قبل الجمهور، وأصبح المشاهدون يتعاملون مع المُسلسل وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقا على حساب آخر.

من جانيه، أشار شيكو إلى أن تقديم جزء ثالث من «اللعبة» شيء في منتهي الصعوبة بسبب النجاح الكبير للجزءين الأول والثاني وتعلق الجمهور بهما بصورة لافتة، ولكننا تغلبنا على ذلك ببذل الكثير من الجهد أثناء التحضير، وقال إن من عوامل النجاح المهمة وجود فنانين كوميديين كبار، ومخرج هو أيضا «كوميديان» مميز، وأكد شيكو أن هناك الكثير من المُفاجآت والأحداث غير المتوقعة التي نتمنى أن تُضيف للجمهور مساحة أوسع من المتعة والبهجة.

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مُسلسل «اللعبة 3- اللعب مع الكبار» يجمع بين كل من شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل ومحمد ثروت وأحمد فتحي وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول ومنى أحمد زاهر ومحمود حافظ وآخرين.. من تأليف سعد والي، وإخراج معتز التوني.