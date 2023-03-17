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«مولان روج» يتوقف عن «إغراق» الثعابين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 01:00 مساء
«مولان روج» يتوقف عن «إغراق» الثعابين
راقصات لو مولان روج يؤدين رقصة أمام الملهى الباريسي الشهير في 17 مايو 2021 احتفالاً بإعادة فتحه في 10 سبتمبر (أ ف ب)
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استجاب ملهى «مولان روج»، الخميس، لطلب بلدية باريس، وأعلن توقفه عن عرض مثير للجدل تُغطّس فيه أفاعٍ في حوض.

وأوضح الملهى أنه سيوقف هذا العرض إدراكا منه «للتطورات المجتمعية في مجال رعاية الحيوانات».

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وأكد الملهى أن «مسألة احترام الحيوانات (...) كانت دوما أساسية» بالنسبة إليه. ولم يحدد موعدا لوقف العرض لكنه أشار إلى أنه سيعطي «إشعارا منطقيا (...) للفنانين والمساهمين في إحيائه»، وفق «فرانس برس».

في عرض الكباريه اليومي، تغوص راقصة في حوض شفاف وتستخدم ثعابين كبيرة تحاول إبقاء رؤوسها فوق الماء.

وكتب مساعدو رئيسة البلدية الذين تقدموا بالطلب، في هذه الرسالة أن «النوعين المستخدمين في هذا الجزء من العرض، وهما ثعبان مولوروس وثعبان شبكي من جنوب شرق آسيا، هما من الأجناس المحمية المدرجة على قوائم التجارة الدولية للأحياء البرية (سايتس)».

ثعابين أرضية
وأوضحت البلدية أن هذين الثعبانين أرضيان و«حتى لو كانا يجيدان السباحة، فإن إشراكهما في العرض بهذه الطريقة لا يأخذ في الاعتبار السلوك الطبيعي لهذه الأنواع التي تظل حيوانات برية ولو كانت في الأسر».

حظرت بلدية باريس، التي تبنت «ميثاق رعاية الحيوان» في يوليو 2021، الاستعانة بالحيوانات البرية في العروض المقامة في الأماكن التي تتبع لها، وهذه ليست الحال في ملهى «مولان روج» التابع لجهة خاصة.

موقف محرج 
لكن في مايو 2022، تعرضت البلدية لموقف محرج بسبب الاستعانة بطائر بري في مسرحية أنتجتها مؤسسة تابعة لها. ووفقا للبلدية، تعهد المسرح بعدم مخالفة هذا الحظر مجددا في المستقبل.

وباتت العروض التي تتضمن حيوانات برية تخضع لمراقبة أكبر في فرنسا منذ إقرارها في نهاية العام 2021 قانونا يهدف إلى مكافحة إساءة معاملة الحيوانات.

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