«الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» المطورة بالذكاء الصناعي تثير الجدل

القاهرة - بوابة الوسط

يثير تمدد الذكاء الصناعي في عالم الفنون الجدل في هولندا، خصوصاً بعد ظهور نسخة مطورة بواسطة هذه التكنولوجيا من لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» الشهيرة للفنان يوهانس فيرمير.

للوهلة الأولى، يلاحظ الرائي اللمعان نفسه والنظرة الرمزية عينها للفتاة في اللوحة الأصلية، لكن عند الفحص الدقيق، تظهر تفاصيل غريبة لافتة للنظر.

الفتاة في هذه اللوحة ليس لديها قرط واحد فقط بل قرطان متلألئان، واحد على كل جانب، مع نمش بلونٍ أحمرٍ غير طبيعي على وجهها، وفق «فرانس برس».

الذكاء الصناعي

نسخة الذكاء الصناعي من هذا العمل جزء من معرض في متحف ماورتشهاوس في لاهاي، يجمع بين نسخ صنعها هواة عن اللوحة التي أنجزها فيرمير سنة 1665، والموجودة حالياً على سبيل الإعارة في متحف رايكسميوزيم في أمستردام لمناسبة معرض استعادي ضخم مخصص للرسام الهولندي.

وأثار قرار عرضها جدلاً في هولندا وعلى الشبكات الاجتماعية، مع تساؤلات تمحورت خصوصاً عما إذا كان للذكاء الصناعي مكان في متحف مثل ماورتشهاوس الذي يضم خصوصاً أعمالاً كلاسيكية لفيرمير ورامبرانت.

ويقول الملحق الإعلامي في متحف ماورتشهاوس بوريس دو مونيك «إنه أمر جدلي، لذا فإن آراء الناس تنقسم بين مؤيد ومعارض».

ويوضح لوكالة فرانس برس أن «الأشخاص الذين اختاروا العمل، أعجبوا به، وكانوا يعرفون أنه مطوَر بواسطة الذكاء الصناعي لكننا أحببنا العمل، لذلك اخترناه، وعلقناه» على الحائط.

وأعدّ المصمم الرقمي جوليان فان ديكن المقيم في برلين، صورته الخاصة عن «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» في إطار مسابقة نظمها متحف ماورتشهاوس دعا من خلالها أفراد العامة إلى إرسال نسختهم من اللوحة الشهيرة.

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وهو استخدم أداة الذكاء الصناعي (Midjourney) «ميدجورني» القادرة على إنشاء صور معقدة باستخدام ملايين الصور من الإنترنت، إضافة إلى برنامج «فوتوشوب» لتعديل الصور.

واختيرت نسخته من بين خمسة أعمال (من أصل 3482 قُدمت في المسابقة)، موجودة عادة في الغرفة حيث تُعرض لوحة «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» الحقيقية. كتب جوليان فان ديكن على إنستغرام «من السريالي رؤيتها في متحف».

المشاركون في المسابقة

واستخدم المشاركون في المسابقة، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و94 عاماً، شتّى الأدوات والأشياء، مثل أقلام التلوين والطلاء والمنسوجات وحتى الخضر والزهور.

وأحدث اختيار الصورة التي أُنشئت بواسطة الذكاء الصناعي، ضجة في هولندا. وكتب أحد الفنانين على صفحة المعرض على إنستغرام إن الأمر «وصمة عار وإهانة لا تُصدق»، وهي وجهة نظر شاركها العشرات من مستخدمي الإنترنت الآخرين.

وأبدى المعترضون قناعتهم بأن أدوات الذكاء الصناعي قد تنتهك حقوق الطبع والنشر لفنانين آخرين، من خلال استخدام أعمالهم كأساس لتوليد الصور بشكل مصطنع.

وتقول الفنانة إيفا تورينينت التي تنشط في سبيل وضع ضوابط للذكاء الصناعي، إن هذه التقنية «تتعارض مع الأخلاقيات».

وتوضح في تصريحات نقلتها عنها صحيفة «دي فولكس كرانت» الهولندية «بدون أعمال فنانين من البشر، لن يتمكن هذا البرنامج ببساطة من إنتاج أعمال».

سؤال صعب للغاية

ويقول بوريس دي مونيك «إنه سؤال صعب للغاية، ما هو الفن وما هو غير ذلك؟»، لافتاً أن القائمين على متحف ماورتشهاوس لم يتعمدوا بالضرورة فتح النقاش في هذا الشأن.

ويضيف «نعتقد أنها صورة جميلة، ونعتقد أنها عملية إبداعية»، و«لسنا من النوع الذي يسعى لفتح النقاش عمّا إذا كان للذكاء الصناعي مكان في متحف فني».

أما بالنسبة للنمش الموجود على نسخة الذكاء الصناعي من «الفتاة ذات القرط اللؤلؤي»، فيقرّ بأنها «مخيفة قليلاً» لدى النظر إليها «من قرب».

ويشير إلى انقسام لدى الزائرين حيال هذا العمل. ويقول «الأصغر سناً منهم يميلون إلى القول، إنه ذكاء صناعي، لا شيء جديداً»، بينما يفضل كبار السن «اللوحات الأكثر تقليدية».