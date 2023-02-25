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الثيران المجنّحة تستقبل زوار المتحف العراقي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 12:45 مساء
الثيران المجنّحة تستقبل زوار المتحف العراقي
زوار المتحف العراقي في بغداد 24 فبراير 2023 (أ ف ب)
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فتح المتحف العراقي في بغداد أبوابه مجانا في عطلة نهاية الأسبوع، ليتمكن زواره من مشاهدة الثيران المجنّحة المهيبة والمنحوتات الآشورية التي تعود إلى أكثر من 2700 عام.. والمزيد من المقتنيات الفريدة.

في بلد عاد ليعرف بعض الاستقرار في السنوات الأخيرة بعد عقود من الحروب والنزاعات، شهد متحف بغداد الذي تأسس في العام 1926 ليروي قصة 7 آلاف عام من تاريخ بلاد ما بين النهرين، مراحل من الإغلاق على خلفية التقلبات السياسية في البلاد، وفق «فرانس برس».

- إعادة افتتاح المتحف الوطني العراقي بعد إغلاقه 3 سنوات

وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق على خلفية تظاهرات العام 2019 ثمّ جائحة «كوفيد»، أعاد المتحف فتح أبوابه أخيرا في مارس 2022، لكن فقط خلال أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وبشكل مجاني.

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد، من المتحف لوكالة «فرانس برس»: «اعتبارا من اليوم (الجمعة)، سيفتح المتحف نهاية الأسبوع للعائلات العراقية وضيوف العراق أيضا وسيكون مجانا.. من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء».

وللمرة الأولى، تدفق عشرات الزائرين صباح الجمعة إلى المتحف، من عائلات مع أطفالهم حتى الرضّع منهم، وأصدقاء، ليتنزهوا في قاعات المتحف.

تمثالا الثور المجنح
التقط البعض صورا تحت تمثالي الثور المجنح، وهو كائن أسطوري، نصف رجل ونصف ثور ذي أجنحة، اكتُشف في موقع أثري لمدينة آشورية ويعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد.

يضمّ المتحف كذلك تماثيل مصغرة من العاج، تُستخدم لتزيين قصور وأثاث الملوك، تعود إلى المرحلة الآشورية الجديدة (911-612 قبل الميلاد) عُثر عليها في موقع نمرود في شمال العراق.

وزار أحمد مظهر (35 عاما)، المتحف للمرة الأولى مع زوجته فرح. وقال «إنها المرة الأولى التي آتي فيها إلى هنا.. يتخيل الإنسان وكأنه يرجع بالتاريخ، حينما يرى هكذا تصميم وهكذا حضارة.. إحساس لا يوصف».

وأبدى سعادته برؤية العائلات مع أطفالهم، قائلا «من المهم جدا تربية الطفل أو تعليمه على هذا التاريخ لكي يتم توارث هذه الحضارة من جيل إلى جيل».

والعراق هو مهد الحضارات السومرية والبابلية والأكادية والآشورية، التي منها انبثقت الكتابة والمدن الأولى.

 نهب وتهريب
وعانى العراق من نهب آثاره وتهريبها بعد الغزو الأميركي في العام 2003، ثم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من البلاد.

ولم يكن المتحف العراقي بمنأى عن عمليات النهب في العام 2003 وسط الفوضى التي تعبت الغزو الأميركي. ومن بين 15 ألف قطعة أثرية نُهبت حينذاك، لم تتمكن السلطات من استعادة سوى ثلثها.

وعلى الرغم من أن بنيته التحتية لا تزال متهالكة، فإن العراق بدأ يفتح تدريجيا أبوابه أمام السياحة العالمية، واستأنفت بعثات تنقيب من الولايات المتحدة وأوروبا عملها، حيث يُعلن باستمرار عن اكتشافات جديدة.

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