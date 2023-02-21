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«الإسكندرية للفيلم القصير»: لجنة التحكيم الدولية تنتهي من أعمالها

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش الثلاثاء 21 فبراير 2023, 11:25 صباحا
«الإسكندرية للفيلم القصير»: لجنة التحكيم الدولية تنتهي من أعمالها
لجنة التحكيم الدولية تعلن انتهاءها من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)
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انتهت لجنة تحكيم المسابقة الدولية من عملها واختيار الأعمال الفائزة في الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة، التي تختتم في 21 فبراير.

وحرصت لجنة تحكيم المسابقة الدولية على الاجتماع، واختيار أفضل الأعمال المعروضة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت الاختيارات غاية في الصعوبة بسبب ارتفاع مستوى جودة الأفلام هذا العام، حسب ما أعلنت اللجنة.

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وتضم لجنة التحكيم الدولية، كلا من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، والمخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، والناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، ومنسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا ومن كندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجنة جائزة مالية قدرها 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاث (الروائية والوثائقية والتحريك)، وتقدم برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس مجلس إدارة جمعية «خليجيون في حب مصر».

مناقشة مع صناع الأفلام
على جانب آخر أدار الناقد السكندري دانيال تانيليان مناقشة خاصة مع عدد من صناع الأفلام وضمت كلا من مخرج «ساحر الأوكورديون، من مصر، وفيلم «النهضة سنة ..٢٠»، من روسيا، و«سر برسيم العظيم» من السعودية، وفيلم «الصافرة» من العراق، وفيلم «دخول مفاجئ» من مصر، وفيلم «ري موت التلفزيون» من مصر، وفيلم «ليلة أعمال الشغب» من قبرص.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

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