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إعادة عملين لسلفادور دالي سُرقا في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:28 صباحا
إعادة عملين لسلفادور دالي سُرقا في برشلونة
صورة نشرتها الشرطة الإقليمية الكتالونية في 17 فبراير 2023 لأحد العملين التابعين لسلفادور دالي واللتين سُرقتا العام الفائت (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الإسبانية، الجمعة، العثور على لوحتين للفنان الإسباني سلفادور دالي، سرقتا العام الماضي في برشلونة وتبلغ قيمتهما 300 ألف يورو، وأُعيدتا إلى الجهات التي تملكهما.

وكان هذان العملان قد سُرقا في يناير 2022 من شقة تقع في أحد الأحياء الغنية، وأتاح التحقيق تعقب أثر ثلاثة أشقاء متخصصين في عمليات السطو، حسب بيان للشرطة الإقليمية الكتالونية، وفق «فرانس برس».

- سرقة أعمال فنية لدالي في العاصمة السويدية

وبعد العثور على العملين، الأول يظهر فلاحين كتالونيين، والثاني يظهر راقصين تقليديين من المنطقة، أحضرتهما الشرطة إلى مؤسسة غالا سلفادور دالي ليتحقق خبراء من أصالتهما.

وتمكن المتخصصون بفضل التحليل التقني واستنادا إلى مستندات وفرها أصحاب اللوحتين، من تأكيد أنّ هذين العملين أنجزهما الفنان الكتالوني العام 1922 حين كان يبلغ 18 عاما، على ما أوضحت المؤسسة.

الأشقاء الثلاثة
وليست المرة الأولى التي يسرق فيها الأشقاء الثلاثة الذين يبلغون 50 و53 و55 عاما أعمالا فنية، فهم معتادون على اقتحام المنازل في ظل غياب أصحابها، وسرقة أعمال فنية ومجموعات من العملات المعدنية وغير ذلك من القطع القديمة.

وسبق أن أوقفوا في مايو 2022 مع اثنين آخرين، وكانت بحوزتهم خمسة أعمال يُقال إنها لخوان ميرو، إلا أنّه لم يجر التأكد من أصالة هذه الأعمال بعد ولا حتى أُعيدت إلى الجهات التي تملكها، بالإضافة إلى 55 ساعة وقطع فاخرة أخرى. وأطلق سراح الأشخاص الخمسة بشروط.

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