عمرو دياب يطرح «بطمن عليك» في عيد الحب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح النجم المصري عمرو دياب أحدث أغنياته «بطمن عليك» بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

«بطمن عليك» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وفقا لبيان.

ويقول مطلع الأغنية:

«أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس إنك ترد

إنت كويس بجد؟

مش ناقصك أي حاجة؟

مش ناقصك أي حد؟

يا بعيد عن عيني

يا عيني بعيد

م القلب أنا بسلم

منا معزز سلام الإيد».

وكان النجم الملقب بـ«الهضبة» قد أحيا أخيرا حفلا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض. وشهد الحفل حضورا جماهيريا كعادة حفلات دياب في الدول العربية، وقدم على مدار الساعتين مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحضور.