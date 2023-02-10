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بعد 245 عاما من تأسيسها.. «لا سكالا» تقتحم العصر الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 فبراير 2023, 02:02 مساء
بعد 245 عاما من تأسيسها.. «لا سكالا» تقتحم العصر الرقمي
صالة مسرح «لا سكالا» في ميلانو، 7 مايو 2021 (أ ف ب)
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شيدت دار «لا سكالا» قبل 245 عاما في مدينة ميلانو الإيطالية، قبل أن تدخل أخيرا العصر الرقمي، بإطلاقها قناتها التلفزيونية الخاصة.

وستوفر هذه القناة نقلا حيا لعروض الأوبرا الحية والباليه والحفلات الموسيقية وتتيح مشاهدة تلك القديمة.

وتبدأ القناة بثها في 14 فبراير بنقل حيّ لعرض «صلاة الغروب الصقلية» لجوزيبي فيردي، لكن أرشيف العروض القديمة أصبح متاحا اعتبارا من الخميس، وفق «فرانس برس».

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وقال مدير «لا سكالا» دومينيك ماير في مؤتمر صحافي «نريد أن نكون قادرين على الوصول إلى كل منزل»، أينما كان، حتى في «لا بامبا الأميركية الجنوبية».

وأضاف «نريد أن نقرر بأنفسنا ما الذي سيتم بثه»، مشددا على أن الهدف هو «الاستقلالية». إلا أن «لا سكالا» ستُبقي شراكتها قائمة مع قناة «راي» العامة.

وحذت «لا سكالا» بهذه الخطوة حذو عدد من دور الأوبرا في مختلف أنحاء العالم ومنها فيينا وباريس ونيويورك، والتي سعت إلى توسيع جمهورها وإلى التكيف مع الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد لجهة إقامة حفلاتها من دون جمهور.

 منصة البث التدفقي
وكان ماير عام 2013 وراء إطلاق منصة البث التدفقي لأوبرا فيينا، التي تولى إدارتها بين 2010 و2020.

وتتوجه المنصة الجديدة التي سُميَت «لا سكالا تي في» (LaScala.tv) إلى عشاق الموسيقى الذين «درجوا على حضور العروض في الدار والذين ستتاح لهم الفرصة للاطلاع مجددا على تلك التي سبق أن شاهدوها» أو «ما فاتهم» منها، على ما أوضحت الدار في بيان.

لكنها أشارت إلى أن القناة التي تتيح حضور العروض في مقابل بدل مالي ولكن مجانا للمدارس، تستهدف أيضا جمهورا «لا يستطيع بسبب بُعد المسافة المجيء إلى ميلانو».

وتراوح الأسعار بين 2,90 و11,90 يورو لكل عرض، وتتفاوت تبعا لجودة الصوت والفيديو المعروضة وطريقة البث.

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