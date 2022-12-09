  • Alwasat News
Atwasat

عرض روسي يفتتح موسم أوبرا «لا سكالا» الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 03:00 مساء
عرض روسي يفتتح موسم أوبرا «لا سكالا» الإيطالية
صورة التقطت في 17 نوفمبر 2022 أثناء بروفة لأوبرا بوريس غودونوف في دار لا سكالا في ميلانو (أ ف ب)
alwasat radio

في ما عد مجازفة بسبب غزو أوكرانيا، قوبل العرض الأول لأوبرا «بوريس غودونوف» الروسية، الأربعاء، في افتتاح مسوم دار «لا سكالا» الإيطالية، بترحيب عارم.

وصفّق الجمهور مدى 13 دقيقة للفنانين في هذه الأوبرا، التي وضعها الملحن الروسي موديست موسورغسكي وأخرجها ريكاردو تشيلي، وفي مقدمهم مغنّي الأوبرا إيلدار عبد الرزاقوف، وعلت صيحات الاستحسان فيما ألقيت بتلات بيضاء من الشرفات، حسب «فرانس برس».

- ناشطون بيئيون يرشون طلاء ملونا على مدخل «لا سكالا» بميلانو

ونشأت فكرة هذا العرض الأول الذي يفتتح موسم «لا سكالا» قبل ثلاث سنوات، أي قبل الحرب بوقت طويل. وبعد بدء الغزو الروسي في فبراير، طُرحت تساؤلات في شأن المضي في إقامة الحفلة المقررة، لكن دار «لا سكالا» أبقت عليها رغم احتجاجات القنصل الأوكراني في ميلانو أندري كارتيش.

ورغم إبداء الدبلوماسي خشيته من استغلال الحفلة دعائياً لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت الدار في ميلانو تمسكها بإقامتها، وقال مديرها دومينيك ماير: «نحن لا نمدح أحداً، بل نؤدي أوبرا هي تحفة في تاريخ الفن».

حضور رسمي كبير
وحضر حفلة افتتاح الموسم المسمّاة «بريما»، والتي تعتبر من أبرز معالم الحياة الثقافية الإيطالية، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، والرئيس، سيرجيو ماتاريلا.

وكانت مجموعة صغيرة من الأوكرانيين تظاهرت بعد الظهر أمام المسرح لمطالبة «لا سكالا» بعدم إفساح المجال للدعاية الروسية» ورفعوا لافتات تندد بـ«الدولة الإرهابية الروسية»

طلاء عند مدخل «لا سكالا»
ورش ناشطون بيئيون، الأربعاء، طلاء عند مدخل «لا سكالا» في ميلانو قبيل إطلاق الموسم الجديد لدار الأوبرا الإيطالية العريقة، في أحدث حلقة من سلسلة احتجاجات ترمي لتوعية الرأي العام بشأن التغير المناخي.

تحكي أوبرا موسورغسكي (1839-1881) المستوحاة من المسرحية التي تحمل الاسم نفس من تأليف ألكسندر بوشكين، عن القطيعة بين حاكم استبدادي وشعبه، وخضعت للرقابة مرات عدة في ظل الإمبراطورية الروسية، ثم الاتحاد السوفياتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: الاتحاد المصراتي والمدينة
شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات

اليوم.. الرئيس الصيني يلتقي القادة العرب في قمتين لتطوير العلاقات
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟

هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران

حريق مروع في مركز تجاري بموسكو وفرق الإطفاء تكافح النيران
مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»

مركز أبحاث: استثمارات شركات النفط والغاز تتسبب باحترار «كارثي»
اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد

اليابان وبريطانيا وإيطاليا تطور مقاتلة من الجيل الجديد
شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين

شراكة اقتصادية ضخمة بين السعودية والصين
وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت

وفاة شابين غرقا في البحر غرب سرت
الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب

الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب
ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)

ملعب «974» نهاية رحلة قصيرة عنوانها الاستدامة (صور)
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال

شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها

سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»

سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله

أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال

زياش يتصدر قائمة الأهداف الأبعد في المونديال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«توبة» عمرو سعد الأكثر بحثا على «غوغل» خلال 2022
«توبة» عمرو سعد الأكثر بحثا على «غوغل» خلال 2022
النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة «تيرنر» البريطانية المرموقة
النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة «تيرنر» البريطانية المرموقة
عزة شعبوني تستضيف مخرجة «ما وراء المرئي» في «قافلة بين سينمائيات»
عزة شعبوني تستضيف مخرجة «ما وراء المرئي» في «قافلة بين سينمائيات»
سيلين ديون تعلن إصابتها بـ«متلازمة عصبية نادرة جدا»
سيلين ديون تعلن إصابتها بـ«متلازمة عصبية نادرة جدا»
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»...
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد...
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب يرحل «بسلام»
المخرج الفرنسي جان-ماري ستروب يرحل «بسلام»...
المزيد
عرض روسي يفتتح موسم أوبرا «لا سكالا» الإيطالية
عرض روسي يفتتح موسم أوبرا «لا سكالا» الإيطالية...
«تقنيات الفنون» يدشن أقسام الآثار والتشكيل وتصميم المجوهرات
«تقنيات الفنون» يدشن أقسام الآثار والتشكيل وتصميم المجوهرات...
قراصنة معلومات يستهدفون أوبرا متروبوليتان في نيويورك
قراصنة معلومات يستهدفون أوبرا متروبوليتان في نيويورك...
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟...
سيلين ديون تعلن إصابتها بـ«متلازمة عصبية نادرة جدا»
سيلين ديون تعلن إصابتها بـ«متلازمة عصبية نادرة جدا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط