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تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 12:38 صباحا
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح خلال الحلقة السادسة من مسابقة أمير الشعراء في موسمها العاشر، الأربعاء 8 فبراير 2023 (فيسبوك)
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تأهلت الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح حسن بالخيرات إلى المرحلة الثانية، بناء على أصوات الجمهور، في مسابقة «أمير الشعراء» بموسمه العاشر، وذلك على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وخاضت «بالخيرات» منافسة على أصوات الجمهور طوال الأسبوع المنقضي، مع الشاعر السنغالي إبراهيم توري، والتونسي زكريا عيساوي، بعدما ألقوا قصائدهم خلال الأمسية الخامسة من البرنامج.

نتائج تصويت الجمهور
وبعد أسبوع الترقب عاشها الشعراء الثلاثة، أعلنت مقدمة البرنامج الإعلامية لجين عمران تأهل الشاعران إبراهيم توري وفاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية من المسابقة، وذلك بعد حصولهما على أعلى درجات تصويت الجمهور، حيث حصل الشاعر الشنغالي على 79%، بينما حصلت الشاعرة الليبية على 54%.

وشاركت الشاعرة فاطمة مفتاح، بقصيدة حملت عنوان «قبضة من رمل»، مستذكرة الماضي الذي يشبه الذهب، والمبالغة في تجميله، لمواجهة كآبة الحاضر، في نصٍّ أنيق اللغة، سلس التراكيب، بحسب تقييم لجنة التحكيم.

والشاعرة فاطمة مفتاح، من مواليد مدينة زلة، تكتب الشعر الفصيح والشعبي، وهي عضو نادي المساجلة للمناظرات. تحصلت في العام 2019، على الترتيب الأول، في جائزة الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح (الشعر ديوان العرب، الدورة الأولى – دورة الشاعر أحمد البُهلول).

الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح خلال الحلقة السادسة من مسابقة أمير الشعراء في موسمها العاشر، الأربعاء 8 فبراير 2023 (فيسبوك)
الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح خلال الحلقة السادسة من مسابقة أمير الشعراء في موسمها العاشر، الأربعاء 8 فبراير 2023 (فيسبوك)
الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح والسنغالي إبراهيم توري والتونسي زكريا عيساوي خلال الحلقة السادسة من مسابقة أمير الشعراء في موسمها العاشر، الأربعاء 8 فبراير 2023 (فيسبوك)
الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح والسنغالي إبراهيم توري والتونسي زكريا عيساوي خلال الحلقة السادسة من مسابقة أمير الشعراء في موسمها العاشر، الأربعاء 8 فبراير 2023 (فيسبوك)
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