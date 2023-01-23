عرض «من أجل زيكو» في مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف (وسط القاهرة) التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي وذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها المركز لمناسبة بدء إجازة نصف العام.

الفيلم تدور أحداثه حول عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير «زيكو» بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل، فيتجهون نحو رحلة للوصول إلى الفوز، وتقع لهم عديد المفارقات خلال تلك الرحلة، الفيلم من إخراج بيتر ميمي وتأليف مصطفى حمدي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ ومحمد محمود وعمرو عبدالجليل، وفقا لبيان.

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ومن جانبها صرحت المونتيرة منار حسني بأن مركز الثقافة السينمائية بصدد إقامة عديد الفعاليات الخاصة خلال إجازة منتصف العام للفئات العمرية المختلفة حيث يحرص المركز دائما على تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتى تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

يشار إلى أن الفعاليات تقام مجانية وتحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مديرة عام مركز الثقافة السينمائية.