  • Alwasat News
Atwasat

عبدالفتاح جريني يستعد لحفله الأول في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:20 صباحا
عبدالفتاح جريني يستعد لحفله الأول في السعودية
بوستر حفل جريني في السعودية (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يستعد الفنان المغربي عبدالفتاح جريني للسفر إلى السعودية، من أجل المشاركة في أول حفل غنائي له وتحديدا في مدينة جدة، ويقام الحفل يوم 28 يناير الجاري تحت عنوان «ليلة لحن» بمشاركة عدد من النجوم.

من ناحية أخرى، طرحت شركة «YRF» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» الأغنية الدعائية لفيلم شاروخان الجديد «pathaan» بصوت المطربين جريني وجميلة البداوي بعنوان «jhoome jo pathaan»، وفقا لبيان.

جريني وجميلة أمام برج خليفة والسبب شاروخان

الأغنية تعتبر هي الثالثة بين جريني وشاروخان بعد نجاحهما سويا في «jabra fan» و«ظالمة» التي شاركت فيها جميلة، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و«kumaar» بالهندي ومن توزيع vishal and sheykhar، وهندسة صوت محمد عصمت، وحققت الأغنية بعد يومين من طرحها أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكم بسجن رجل ضايق إليزابيث الثانية في «ذي كراون»
الحكم بسجن رجل ضايق إليزابيث الثانية في «ذي كراون»
إطلالة على إصدارات دور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
إطلالة على إصدارات دور النشر الليبية في معرض القاهرة الدولي ...
«الرعب المستقل» محور مهرجان سينمائي بريطاني
«الرعب المستقل» محور مهرجان سينمائي بريطاني
بطل «أكوامان» يحذّر مما يحدث في قاع البحار
بطل «أكوامان» يحذّر مما يحدث في قاع البحار
«سان سيباستيان» عيد ثقافي ديني في نيكاراغوا
«سان سيباستيان» عيد ثقافي ديني في نيكاراغوا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني «التفات» للشاعر الليبي عبدالسلام أبوحجر (فيديو)
بعد مغادرته «أمير الشعراء».. الفلسطينية لامار مرعب تغني ......
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر لبرنامج «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح بالخيرات تتأهل لمرحلة البث المباشر ......
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما...
المزيد
إطلاق البوستر الدعائي الأول لفيلم «شماريخ»
إطلاق البوستر الدعائي الأول لفيلم «شماريخ»...
جيريمي رينر تعرض لكسور في أكثر من 30 عظمة إثر حادثة الثلج
جيريمي رينر تعرض لكسور في أكثر من 30 عظمة إثر حادثة الثلج...
عبدالفتاح جريني يستعد لحفله الأول في السعودية
عبدالفتاح جريني يستعد لحفله الأول في السعودية...
«سان سيباستيان» عيد ثقافي ديني في نيكاراغوا
«سان سيباستيان» عيد ثقافي ديني في نيكاراغوا...
بطل «أكوامان» يحذّر مما يحدث في قاع البحار
بطل «أكوامان» يحذّر مما يحدث في قاع البحار...
المزيد