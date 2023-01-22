عبدالفتاح جريني يستعد لحفله الأول في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الفنان المغربي عبدالفتاح جريني للسفر إلى السعودية، من أجل المشاركة في أول حفل غنائي له وتحديدا في مدينة جدة، ويقام الحفل يوم 28 يناير الجاري تحت عنوان «ليلة لحن» بمشاركة عدد من النجوم.

من ناحية أخرى، طرحت شركة «YRF» عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» الأغنية الدعائية لفيلم شاروخان الجديد «pathaan» بصوت المطربين جريني وجميلة البداوي بعنوان «jhoome jo pathaan»، وفقا لبيان.

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الأغنية تعتبر هي الثالثة بين جريني وشاروخان بعد نجاحهما سويا في «jabra fan» و«ظالمة» التي شاركت فيها جميلة، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و«kumaar» بالهندي ومن توزيع vishal and sheykhar، وهندسة صوت محمد عصمت، وحققت الأغنية بعد يومين من طرحها أكثر من 4 ملايين مشاهدة.