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بعد اتهام أحد ممثليه باستغلال الأطفال.. النمسا تسحب عرض فيلمها المرشح للأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 05:00 مساء
بعد اتهام أحد ممثليه باستغلال الأطفال.. النمسا تسحب عرض فيلمها المرشح للأوسكار
العلم النمسوي يرفرف أمام مقر برلمان البلاد في فيينا، 22 أبريل 2015 (أ ف ب)
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أعلن التلفزيون النمساوي الرسمي، الأحد، أنه سيسحب من برامجه الأعمال الفنية التي يشارك فيها ممثل يظهر حاليا بفيلم «كورساج» المشارك في المنافسة على جوائز الأوسكار، بعدما أقر بحيازته مواد إباحية فيها استغلال للأطفال.

وذكرت قناة «أو أر إف» العامة عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، أنها «ستمتنع فورا عن إنتاج وبث أعمال يشارك فيها فلوريان تايشتمايستر»، بينها «إنسبكتر ريكس» و«تات أورت»، وفق «فرانس برس».

وأفادت القناة بأن سلسلة «سينيبليكس» التي تدير 400 صالة سينمائية في اثني عشر بلدا، سحبت من قاعاتها الفيلم الروائي الطويل «كورساج» المتمحور حول إليزابيث أميرة النمسا، والذي عُرض ضمن فئة «نظرة ما» في مهرجان «كان السينمائي» العام الماضي.

ويجسد فلوريان تايشتمايسر دور الامبراطور فرانتس يوزف الأول في هذا الإنتاج الأوروبي المشترك الذي يمثل النمسا في مسابقة الأوسكار بنسختها المقبلة ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي.

وكان محامي الممثل البالغ 43 عاما قد أعلن، الجمعة، لوسائل الإعلام توجيه اتهام لموكله الذي يعتزم الإقرار بالذنب وسيخضع للمحاكمة اعتبارا من الثامن من فبراير، في معلومات أكدتها النيابة العامة في فيينا.

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ويؤخذ عليه أنه حاز كمية كبيرة من المواد الإباحية التي تنطوي على استغلال للأطفال، في الفترة بين فبراير 2008 وأغسطس 2021. وهو يواجه احتمال حجز الحرية لمدة تصل إلى عامين.

وأعلن مسرح «بورغ ثياتر الوطني» النمساوي الذي يشارك في عضويته تايشتمايستر، صرف الممثل بمفعول فوري.

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