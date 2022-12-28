  • Alwasat News
Atwasat

«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار
المخرجة المغربية مريم التوزاني خلال مهرجان «مراكش السينمائي الدولي» 3 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

رأت المخرجة المغربية مريم التوزاني في حديث لوكالة «فرانس برس» أن فيلمها «أزرق القفطان» الذي تأهل للقائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار، «يمكن أن يساهم في إثارة نقاش صحي وضروري» حول مسألة المثلية الجنسية التي يتناولها، وتتعدد المواقف منها في المجتمع المغربي.

ويتمحور هذا الفيلم، وهو ثاني عمل روائي طويل للتوزاني، حول قصة «حليم» و«مينة» اللذين يعيشان حياة زوجية متينة ومن دون مشاكل بقيت خلالها المثلية الجنسية للزوج سرًا عميقًا.

واختير الفيلم الذي رشحه المغرب للأوسكار، الأسبوع الفائت، بين الأفلام الخمسة عشر التي تأهلت للمرحلة ما قبل النهائية في السباق إلى جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وقالت التوزاني «إنه لشرف كبير لي أن أمثل المغرب وأحمل علمه في هذه المرحلة» من السباق إلى الأوسكار. واعتبرت أن اختيار فيلمها لتمثيل المغرب «يشكل تقدمًا، والرمزية التي ينطوي عليها اختياره جميلة وقوية». ورأت أن ترشيحه «يترجم رغبة في الانفتاح والحوار». ولاحظت أن هذا التقدم يكمن في أن لجنة رسمية تضم عددًا من الاختصاصيين العاملين في مجال السينما هي التي اختارت الفيلم لتمثيل المغرب.

ويشكّل ترشيح «أزرق القفطان» خطوة جريئة نظرًا إلى أن المثلية الجنسية تُعتبر من المحرمات في المجتمع المغربي المحافظ، وينقسم الرأي العام في شأنها، وينص القانون الجنائي المغربي على أن «من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه» يُعاقب «بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».

من دون أحكام
وتدور قصة الفيلم في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط حيث يملك حليم (الذي يؤدي دوره الممثل الفلسطيني صالح بكري) وزوجته مينة (تجسّد شخصيتها الممثلة البلجيكية لبنى أزبال) محلا لخياطة القفاطين التقليدية. ويحدث تحول كبير في حياة الزوجين عندما يشغلان الشاب يوسف، وهو متدرّب موهوب أبدى رغبة كبيرة في أن يتعلم فن التطريز والخياطة. فالتقارب بين يوسف (يؤدي دوره الممثل المغربي أيوب میسيوي) و«المعلم» حليم يؤدي إلى تجربة حب جديدة وجماعية مع مينة.

وإذ لاحظت مريم التوزاني التي فازت بجائزة النقاد العالميين عن فيلمها في مهرجان كان، أن «ثمة ميلًا باستمرار إلى تصنيف قصص الحب»، قالت «كانت لدي رغبة عميقة في أن أروي هذه القصص من دون إصدار أحكام». وشددت المخرجة على ضرورة «أن تتغير العقليات»، إذ إن تغييرًا كهذا يجعل القوانين تتطور». وأضافت «أعتقد أننا لا نستطيع إدانة الحب».

حرية الحب
ومع أن القانون المغربي يُعاقب على المثلية الجنسية، تتعامل السلطات معها بشدة أقل نسبيًا من دول أخرى في المنطقة، ولا تحصل ملاحقات منهجية للمثليين.

وسبق للمخرجة أن ركزت على ما وصفته بـ«حرية الحب» بتصريح لوكالة «فرانس برس» في نوفمبر الفائت على هامش مهرجان «مراكش السينمائي الدولي» حيث حصل فيلمها على جائزة لجنة التحكيم.

- «تحت الشجرة» يمنح تونسيات ريفيات مساحة للتعبير الحر

- «الحرب العالمية الثالثة» يمثل إيران في جوائز «الأوسكار»

وللفيلم وجه آخر هو إبراز الصناعة الحرفية للقفاطين التي درج المغاربة على ارتدائها في المناسبات الكبرى.

وأوضحت التوزاني أن الفيلم يتمحور أيضًا حول «حب المهنة، وهو هنا شغف (المعلم) بمهنته التي بدأت تندثر، وتجري أحداث القصة بموازاة خياطة القفطان».

وبات «أزرق القفطان» ثاني فيلم مغربي يتأهل للمرحلة ما قبل النهائية من السباق إلى أوسكار أفضل فيلم أجنبي بعد «عمر قتلني» للمخرج الفرنسي - المغربي رشدي زم. وتُعلن القائمة النهائية للأفلام الخمسة المرشحة لهذه الفئة من جوائز الأوسكار في 24 يناير المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»

الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
فنان يوثق بنماذجه المصغرة مشاهد عالقة في ذاكرة أبناء نيويورك
فنان يوثق بنماذجه المصغرة مشاهد عالقة في ذاكرة أبناء نيويورك
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة المدمرة
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة ...
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل...
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟...
المزيد
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة ......
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما...
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا...
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»...
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة المدمرة
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة ......
المزيد