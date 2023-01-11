  • Alwasat News
Atwasat

الهند تحتفل بفوز «آر آر آر» بجائزة من «غولدن غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 04:55 مساء
الهند تحتفل بفوز «آر آر آر» بجائزة من «غولدن غلوب»
المؤلف الموسيقي الهندي كودوري ماراكاثماني كيرافاني يحمل جائزة «غولدن غلوب» فاز بها عن أفضل موسيقى تصويرية لفيلم «آر آر آر»، 10 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

احتفلت الهند بفوز فيلم «آر آر آر» (RRR) بجائزة «غولدن غلوب» عن أفضل موسيقى تصويرية، بعد منافسة محتدمة ضمن فئة كانت تضم أعمالا بأصوات بعض من أهم المشاهير في مجال الغناء بينهم تايلور سويفت وريهانا.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بما وصفه بـ«الإنجاز المميز جدا»، عقب فوز «ناتو ناتو»، وهي الموسيقى التصويرية التي ألفها كودوري ماراكاثماني كيرافاني لفيلم «آر آر آر» من إخراج كودوري سريسايلا سري راجامولي، وفق «فرانس برس».

وغرد مودي عبر «تويتر» إن «هذه الجائزة المرموقة جعلت الهنود جميعهم فخورين جدا».

وهذه المرة الأولى التي ينال فيها فيلم هندي جائزة «غولدن غلوب»، بحسب وسائل إعلام هندية.

وصُورت أجزاء من العمل المصور للأغنية وأخرى من الفيلم، في محيط المقر الرسمي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام 2021، قبل الغزو الروسي.

وحظي فيلم «آر آر آر» المُنتج بلغة التيلغو (توليوود) بجنوب الهند في مارس الماضي، بنجاح يُعد كبيرا لفيلم محلي، سواء في الهند أو خارجها.

ورُشحّ العمل أيضا في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية، إلا أن الجائزة ذهبت إلى فيلم «أرجنتينا، 1985».

- ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»

وغرد الممثل شاه روخ خان بدوره «استيقظت للتو وبدأت أرقص على أنغام (ناتو ناتو) احتفالا بفوز العمل في (غولدن غلوب)»، مضيفا «أتمنى أن ينال العمل مزيدا من الجوائز ويجعل الهند فخورة جدا!!».

ويُعد القطاع السينمائي الهندي الذي تهيمن عليه الأعمال البوليوودية الناطقة بالهندية، الأكثر غزارة في إنتاج الأفلام في العالم، إذ تُنتج سنويا آلاف الأعمال وتُدبلج وتُوزع في أسواق خارجية، خصوصا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير
تأجيل النطق بالحكم في قضية هارفي واينستين إلى 23 فبراير
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية
المغني البلجيكي ستروماييه يتصدر قائمة ترشيحات «فيكتوار» الفرنسية
محاكمة مغني الراب يانغ ثاغ بتهم إجرامية
محاكمة مغني الراب يانغ ثاغ بتهم إجرامية
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»
ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما
مصر تودع «عميد المترجمين».. وفاة محمد عناني عن 84 عاما...
بعد 45 عاما.. إسدال الستار على نشر «الساقي» للثقافة العربية بلندن
بعد 45 عاما.. إسدال الستار على نشر «الساقي» للثقافة العربية ......
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في ......
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع ......
المزيد
الهند تحتفل بفوز «آر آر آر» بجائزة من «غولدن غلوب»
الهند تحتفل بفوز «آر آر آر» بجائزة من «غولدن غلوب»...
4 شعراء يتنافسون في الحلقة الثانية من «أمير الشعراء»
4 شعراء يتنافسون في الحلقة الثانية من «أمير الشعراء»...
قرصنة إلكترونية تطال مزادا لبانكسي يعود ريعه لأوكرانيا
قرصنة إلكترونية تطال مزادا لبانكسي يعود ريعه لأوكرانيا...
ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»
ستيفن سبيلبرغ ينال أبرز جوائز «غولدن غلوب»...
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم...
المزيد