الهند تحتفل بفوز «آر آر آر» بجائزة من «غولدن غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط

احتفلت الهند بفوز فيلم «آر آر آر» (RRR) بجائزة «غولدن غلوب» عن أفضل موسيقى تصويرية، بعد منافسة محتدمة ضمن فئة كانت تضم أعمالا بأصوات بعض من أهم المشاهير في مجال الغناء بينهم تايلور سويفت وريهانا.

وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بما وصفه بـ«الإنجاز المميز جدا»، عقب فوز «ناتو ناتو»، وهي الموسيقى التصويرية التي ألفها كودوري ماراكاثماني كيرافاني لفيلم «آر آر آر» من إخراج كودوري سريسايلا سري راجامولي، وفق «فرانس برس».

وغرد مودي عبر «تويتر» إن «هذه الجائزة المرموقة جعلت الهنود جميعهم فخورين جدا».

وهذه المرة الأولى التي ينال فيها فيلم هندي جائزة «غولدن غلوب»، بحسب وسائل إعلام هندية.

وصُورت أجزاء من العمل المصور للأغنية وأخرى من الفيلم، في محيط المقر الرسمي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام 2021، قبل الغزو الروسي.

وحظي فيلم «آر آر آر» المُنتج بلغة التيلغو (توليوود) بجنوب الهند في مارس الماضي، بنجاح يُعد كبيرا لفيلم محلي، سواء في الهند أو خارجها.

ورُشحّ العمل أيضا في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية، إلا أن الجائزة ذهبت إلى فيلم «أرجنتينا، 1985».

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وغرد الممثل شاه روخ خان بدوره «استيقظت للتو وبدأت أرقص على أنغام (ناتو ناتو) احتفالا بفوز العمل في (غولدن غلوب)»، مضيفا «أتمنى أن ينال العمل مزيدا من الجوائز ويجعل الهند فخورة جدا!!».

ويُعد القطاع السينمائي الهندي الذي تهيمن عليه الأعمال البوليوودية الناطقة بالهندية، الأكثر غزارة في إنتاج الأفلام في العالم، إذ تُنتج سنويا آلاف الأعمال وتُدبلج وتُوزع في أسواق خارجية، خصوصا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا.