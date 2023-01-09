«مسار إجباري» تشارك في «أيام قرطاج الموسيقية» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك فرقة «مسار إجباري» في فعاليات «أيام قرطاج الموسيقية»، وذلك بحفل غنائي على مسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، الأربعاء 25 يناير.

وتضع الفرقة المصرية لمستها الغنائية للمرة الأولى في إطار الحفلات الرسمية للدورة الثامنة من «أيام قرطاج الموسيقية»، التي تنطلق فعالياته مساء السبت 21 يناير، وتستمر على مدار أسبوع متواصل، وفقا لبيان.

وتشهد العاصمة التونسية عددا من التجارب الغنائية المحلية والعربية والعالمية خلال أيام المهرجان بمشاركة أكثر من 30 عرضا موسيقيا جرى اختيارها من أصل 97 عرضا تقدمت للمشاركة في النسخة الجديدة لهذا العام، التي تأتي تحت إدارة الفنانة التونسية درصاف حمداني.

ومن جانبه كشف أيمن مسعود، عضو «مسار إجباري» مفاجأة الفرقة لجمهورها التونسي بالعرض الحي الأول لأغنيتين من ألبومها الجديد «نص الحاجات»، من بينها أغنية «بقيت غريب» التي ظهرت أخيرا بشكل فيديو كليب، مع تقديمها توليفة من أشهر أغانيها مثل «بقيت حاوي» و«نهايات الحكاوي» و«اقرا الخبر» و«أنا هويت»، معبرا عن سعادة الفرقة للعودة إلى تونس بعد غياب أكثر من خمس سنوات بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات أيام قرطاج.

وتحتضن عروض المهرجان هذا العام 17 حفلا موسيقيا من تونس، من بينها عرض «كيما الريح» للمطربة أماني الرياحي، و«إنسان» لمهدي غانم و«هدرة» لضرار الكافي، و«فراشة» لغسان الغريسي، إضافة إلى عروض دولية من المغرب وفرنسا والبحرين ومالي والأردن، أبرزها الفرقة الأردنية جدل والفنان الأردني الفرعي.

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وقالت مديرة «أيام قرطاج الموسيقية»، الفنانة والباحثة درصاف حمداني، إن المهرجان يسعى لتقديم رؤية عصرية للتجارب الفنية الجديدة في الساحة الفنية التونسية بشكل خاص مع الانفتاح على المشاريع العربية والعالمية، مؤكدة سعيها لإحياء الروح الشبابية والتجديد في المهرجان التونسي مع تشجيع المواهب الفنية الجديدة للأمام وإعطائها فرصة تقديم عروضها أمام الجمهور مع مزيج من العروض الاحترافية الشهيرة في العالم العربي.