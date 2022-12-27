  • Alwasat News
Atwasat

«أفاتار» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 10:40 صباحا
«أفاتار» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
المخرج الكندي جيمس كاميرون وسوزي ايميس كاميرون في العرض العالمي الأول «أفاتار» بلندن، 6 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

حافظ «Avatar: The Way of Water» على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية مع إيرادات قاربت 90 مليون دولار، رغم عاصفة شتوية ألزمت ملايين الأميركيين منازلهم في العطلة المطولة لعيد الميلاد، على ما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وبلغ إجمالي إيرادات العمل الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون وأنتجته «توينتيث سنتشري»، 287.7 مليون دولار محليا، ليصبح خامس أكثر الأفلام درا للعائدات العام 2022، وفق «فرانس برس».

وفيما قال محللون إن إيرادات هذا الجزء الجديد من «أفاتار» فاقت التوقعات في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت عاصفة قوية، حصدت ثلاثة أفلام جديدة عائدات أكثر تواضعا.

ونال فيلم «Puss in Boots: The Last Wish» العائلي من إنتاج «يونيفرسال»، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة «Shrek»، عائدات بلغت 17.5 مليون دولار في الفترة الممتدة من، الجمعة إلى الإثنين.

وحقق فيلم السيرة «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody» من إنتاج «سوني»، 6.8 ملايين دولار فقط. وجسدت فيه الممثلة الإنجليزية ناومي آكي شخصية النجمة الراحلة ويتني هيوستن.

وانطلق الفيلم الدرامي الكوميدي «بابيلون»، الذي يحمل توقيع المخرج داميان شازيل الحائز جائزة الأوسكار، بإيرادات لم تتخط 5.3 ملايين دولار رغم كوكبة النجوم التي يضمها بينهم براد بيت ومارغوت روبي. ووصف موقع «Variety.com» هذه النتائج بأنها «انطلاقة مروعة».

وحل في المركز الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والباردة، فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» مع 5.3 ملايين دولار، ليصبح إجمالي إيراداته 428 مليون دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في الترتيب:
6- «Violent Night» مع 4.3 ملايين دولار
7- «The Whale» مع 1.5 مليون دولار
8- «The Menu» مع مليون دولار
9- «The Fabelman» مع 900 ألف دولار
10- «Strange World» مع 675 ألف دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»

الدبيبة يدعو سيف القذافي للامتثال إلى «الجنائية الدولية»
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
علي السبع ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد»
فنان يوثق بنماذجه المصغرة مشاهد عالقة في ذاكرة أبناء نيويورك
فنان يوثق بنماذجه المصغرة مشاهد عالقة في ذاكرة أبناء نيويورك
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة المدمرة
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة ...
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل...
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟...
المزيد
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة ......
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما...
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا...
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»
البوصيري يصدر الجزء الثاني «من وحي الأساطير»...
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة المدمرة
المكتبة البلدية في إربين الأوكرانية تكتب قصة تعافي المدينة ......
المزيد