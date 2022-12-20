هيئة الصحافة وكلية الآداب تحتفيان بالمصراتي صحفيا ومؤرخا

طرابلس - بوابة الوسط

استقبل مدرج رشيد كعبار في جامعة طرابلس، السبت، ندوة احتفائية حملت عنوان «المصراتي صحفيا ومؤرخا» بتنظيم من كلية الآداب بالجامعة والهيئة العامة للصحافة، تناولت عبر ورقات بحثية جوانب من جهوده في مجال العمل الصحفي، ودوره في أرشفة أعلامه ورموزه.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور إسماعيل القروي: «إن جريدة (الشعب) التي ترأس تحريرها المصراتي ونحتفي بها لمناسبة مرور 58 عاما على صدورها، كانت انعكاسا لرسالته الصحفية ووظيفته الرئيسية في تأطير الوعي الوطني ومواكبته للتحولات كافة».

وتحدث الدكتور عبدالله مليطان عميد الكلية عن رفقته مع المصراتي الذي تعلم منه الكثير، وكان ولا يزال يأخذ بنصائحه وإرشاداته في حياته العلمية والعملية.

وقال رئيس الهيئة العامة للصحافة، عبدالرزاق الداهش، إن الاحتفاء بالمصراتي ليس مجاملة للماضي بل إنصافا للتاريخ، وعندما نطالع جريدة «الشعب» بعد ستة عقود لا تشدنا طريقة الإخراج ولا طبيعتها ولكن تأسرنا القواعد الحاكمة والسلوك المهني في تعاطيه مع الموضوعات.

وعبرت ابنة الكاتب الراحل، الدكتورة حنان علي مصطفى المصراتي، عن امتنانها لمن شاركوا في إقامة هذه الاحتفالية، كما تحدثت عن شغف والدها بالكتابة وعوالمها، وما يتصل بها من أمور الطباعة والتأليف، وشدد الدكتور خالد عون على أهمية الالتفات إلى رموزنا الأدبية والتعريف بتجاربهم.

كفاح صحفي

وشمل برنامج الافتتاح عرض فيلم وثائقي يقتفي أثر المصراتي الكتابي بين عوالم الصحافة والتأريخ، متضمنا إلى جانب عناوين إصدارته شهادات أدباء وكتاب عرب على تجربته الطويلة والرائدة في جوانب من شخصيته وملمحه الإبداعي، وجاءت تلك الشهادات من الشعراء سعدي يوسف، ومليكة العاصمي من المغرب، وعبدالوهاب البياتي، وسليمان العيسى من سورية، فضلا عن الكاتب الصيني لي جيان.

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وأقيمت الندوة على مدار جلستين، أدار الأولى الدكتور خالد غلام وموضوعها «جريدة الشعب» وكتاب «صحافة ليبيا في نصف قرن»، بمشاركة الكتاب إسماعيل القروي، وحسين المزداوي، ويونس الفنادي، والدكتور عبدالعزيز الصويعي، وعلي الهازل.

وبحثت الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة بلسم الشيباني دور المصراتي في مجلة «كل الفنون»، وكذلك ألقت الضوء على كتابه «لقاء وحوارات»، إضافة لعرض كتابه الآخر «كفاح صحفي» بمشاركة كل من الكتاب الدكتور علي ارحومة، والدكتور جمعة الزريقي، والدكتور مصطفى بديوي، وزيد الأجورني، وعبدالسلام الفقهي.

جانب من الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)

جانب من الندوة (خاص لـ بوابة الوسط)