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الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
مؤيد زابطية في كواليس تصوير «تخاريف 2» (خاص لـ الوسط)
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أعلن المخرج والمنتج مؤيد زابطية انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل «تخاريف» تأليف إبراهيم البشاري، والمقرر عرضه في رمضان المقبل. وكشف مؤيد في تصريحات لـ«الوسط» أن التصوير جرى في مواقع حقيقية بطرابلس فضلاً عن مواقع جرى تأسيسها داخل استديوهات شركة «مؤيد فيلم» المنتجة للعمل.

وأكد المخرج الليبي أن تصوير العمل لم يستغرق فترات طويلة، بسبب التجهيز المتقن له والذي استغرق الوقت الأطول من تأسيس مواقع تصوير مناسبة، وتجهيز الملابس وتصميمها واستيرادها من خارج ليبيا، وهو عادة ما يستغرق الوقت الأطول في الإنتاجات العالمية، بحسب مؤيد.

وأشار زابطية إلى الجزء الثاني من المسلسل يشهد مشاركة نجوم التلفزيون الليبي من الجيلين الجديد والقديم، منهم الفنانة القديرة هدى عبداللطيف والفنانة القديرة بسمة الأطرش والفنان علي القديري والفنان واصف الخويلدي والفنان طه مرزوق والفنان وهيب خالد وعدد آخر من النجوم.

القوديات
ولفت مؤيد إلى أن الجزء الجديد يعتمد في قصصه على خرافات ليبية مع خرافات عالمية، وحلقات القوديات مستوحاة من شخصيات حقيقية تم دمجها في خرافة ليبية. والقوديات ومفردها قوديا، هن طائفة من النساء ترجع أصولهن إلى مملكة برنو في نيجيريا، حيث تتمتع القوديا بمكانة روحانية واجتماعية عالية، في مملكة برنو، ويمكن تتبع وجود القوديا في الثقافة البرناوية التي منحت المرأة حقوقا كثيرة وخصوصا نساء الطبقة الحاكمة، حيث للملكة الأم «الماجيرا» سلطة موازية للملك وللإمبراطورة «القوسما» صلاحيات واسعة في الحكم وحافظت البرناوية على هذه الحقوق حتى بعد دخول الإسلام إلى مملكة برنو. وفي مدينة طرابلس، تقود القوديات احتفالات المكاري السنوية والتي يقوم بها أهل طرابلس من أصول أفريقية وهن خمس زيارات تبدأ في شهر رجب وتنتهي في شعبان، تنطلق من زاوية سيدي مكاري، بعد الحشد والتجهيز في بيوتات القوديات الأربع بالظهرة وباب عكارة وسوق الجمعة وباب تاجوراء إلى مقر الولي الصالح مكاري.

ويعرف أن أهم القوديات في بنغازي هن حجرة برتقال وآخرهن فاطمة كيارو والتي توفيت في بداية السبعينيات من القرن الماضي بمنطقة المحيشي وهي أم الشيخ سعد جابر رحمه الله، شيخ الطريقة الرفاعية، أما في طرابلس فلا تزال توجد أربع قوديات فقط، أهمهن قوديا الظهرة الحاجة حواء التي ورثت المنصب عن والدتها عائشة الكبيرة التي ورثته بدورها عن أمها «كاجو»، بحسب (فيسبوك).

وفي السياق نفسه، كشف مؤيد أنه يعمل حالياً على مونتاج الحلقات الجديدة من المسلسل، وبعدها سيحدد عدد الحلقات التي ستعرض في رمضان المقبل على إحدى القنوات التي يجرى حاليا الاتفاق معها، متمنيا أن يحظى العمل قبول المشاهد الليبي، خصوصاً بعد المجهود المضاعف الذي قاموا به عن الموسم الأول.

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وعرض الجزء الأول من «تخاريف» في الموسم الرمضاني 2021 والذي كان عبارة عن حلقات منفصلة تجسد قضايا المجتمع الليبي بقصص متنوعة، مثل أضرار التفكير في الثأر ومشكلات الزواج والتنمر والتعامل مع المشردين والشعوذة والخطف وغيرها من قضايا المجتمع. وسلط الضوء على غموض المشاعر لدى الإنسان، وهناك محاكاة للأساطير والخرافات الليبية، كل ذلك يدور في قالب من الدراما والأكشن والرعب.

واستغرق تصوير الجزء الأول من المسلسل نحو عام ونصف العام، من النقاشات والتجهيزات وتصوير حلقاته وعددها 15 حلقة، في المدينة القديمة بطرابلس، وبعض الشوارع والمقاهي في المدينة، إلى جانب بناء ديكور خاص في استوديوهات الشركة المنتجة.

نقلا عن جريدة «الوسط» الأسبوعية 

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