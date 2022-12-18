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تكريم كندة علوش في افتتاح «القاهرة للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 01:40 مساء
تكريم كندة علوش في افتتاح «القاهرة للفيلم القصير»
كندة علوش في حفل افتتاح «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
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افتتح مهرجان «القاهرة الدولي للفيلم القصير» (CISFF)، السبت، فعاليات نسخته الرابعة والمقامة في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية، بعرض فيلمين وهما المصري «أزرق مش قاتم»، والفيلم الفلسطيني «حمزة - أطارد شبحًا يطاردني». وكرم المهرجان في حفل الافتتاح المخرج السينمائي الكبير يسري نصرالله والفنانة السورية كندة علوش والمنتجة المصرية ماريان خوري.

فيلم «أزرق مش قاتم» من إخراج مي زيادي التي شاركت في تأليفه مع أحمد عتيق، ويشارك في بطولته آية جمال وآدم أيوب وروضة خميس ومحمد حسيب (ضيف شرف)، وشارك في مهرجانات دولية منها «روتردام للسينما العربية» و«شنغهاي للأفلام القصيرة».

أما الفيلم الفلسطينى «حمزة: أطارد شبحًا يطاردني» فهو من إخراج ورد كيال وسيناريو مجد كيال، يشارك في بطولته كامل الباشا ومعتز ملحيس، بمشاركة خلود طنوس، أسامة بواردي، شامخ بدرة، جوهرة سبيتي، سميرة خليلي، وفاطمة نعراني.

وتدور أحداثه عن رجل في منتصف العمر، يرفض التخلي عن روتين احتفظ به منذ إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي، ويذهب إلى الغابة كل يوم لمطاردة الأسد الذي لا يعتقد السكان المحليون أنه موجود، على الرغم من توسلات زوجته وازدراء القرويين، ويجلس حمزة في الغابة، على أمل التغلب على التهديد الغامض، يجد ملاذًا في رحلته بعد كل معركة، في الغابة، يتمتع حمزة بحرية التصرف وفقًا لمعتقداته، ويخوض معركته الخاصة لتضميد جرح مفتوح ومواجهة الذكريات المروعة للتعذيب والذنب.

53 فيلمًا
يشارك في دورة هذا العام، 53 فيلمًا روائيًا قصيرًا وتسجيليًا، منهم 30 فيلمًا مصريًا، و23 فيلمًا من جنسيات عربية ودولية مختلفة، مثل تونس وسوريا وفلسطين والأردن والسعودية والجزائر وفرنسا والسويد وصربيا.

- 17 ديسمبر.. انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان «القاهرة للفيلم القصير»

تتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الدولي، من الناقد السينمائي أحمد شوقي، والسيناريست مريم نعوم، والمخرج مراد مصطفى، والمخرج سامح علاء، بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري من المخرج عماد البهات، الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والممثلة ثراء جبيل.

أما لجنة تحكيم الفيلم العربي، فتضم في عضويتها الفنانة لبنى ونس، المخرج أشرف فايق، مدير التصوير مصطفى عزالدين، في حين تتكون لجنة تحكيم الفيلم التسجيلي من الناقد السينمائي رامي المتولي، المخرجة التسجيلية حنان راضي، والمخرج شريف فتحي، وتتكون لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، من المخرج طوني نبيه، والمخرج ياسر شفيعي، والناقدة السينمائية منار خالد.

أما لجنة تحكيم «عزيزة أمير» فتضم في عضويتها الدكتورة ثناء هاشم، الدكتورة رانيا يحيى، والإعلامية بثينة كامل، في حين تضم لجنة تحكيم «محمد بيومي» الناقد السينمائي أحمد عسر، الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، والدكتورة صفاء عمارة.

من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل افتتاح مهرجان «القاهرة للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
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