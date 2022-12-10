تايلور سويفت تخرج فيلما من تأليفها

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، لإخراج فيلما من تأليفها أيضا، حسب ما كشفت شركة «سيرتشلايت بيكتشرز» للإنتاج، الجمعة.

وقال رئيسا «سيرتشلايت» ديفيد غرينباوم وماثيو غرينفيلد، في بيان إن «تايلور فنانة ومؤلفة فريدة من نوعها، والتعاون معها شرف ومدعاة سرور حقيقي، فيما هي تنطلق في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والمثيرة»، وفق «فرانس برس».

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وليست سويفت ( 32 عاما) غريبة عن الفن السابع، إذ سبق لها أن كتبت وأخرجت فيلما قصيرا بعنوان «أول توو ويل: ذي شورت فيلم» فاز بجوائز «إم تي في فيديو ميوزيك»، وكان مؤهلا للترشح للأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم قصير.

مهرجان تورنتو السينمائي

وأعربت النجمة في سبتمبر الفائت، خلال مهرجان تورنتو السينمائي عن رغبتها في إخراج فيلم. وقالت يومها «أود أن تسنح لي الفرصة المناسبة لأنني أحب سرد القصص بهذه الطريقة».

ودخلت سويفت هذ السنة تاريخ الموسيقى الأميركية مع احتلال عشر أغنيات من ألبومها العاشر «ميدنايتس» الذي طُرح في 21 أكتوبر كامل المراتب العشر الأولى في ترتيب «بيلبورد هوت 100، في سابقة من نوعها.