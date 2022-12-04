وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

القاهرة - بوابة الوسط

توفي فجر، اليوم الأحد، الكاتب المصري مفيد فوزي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا، وتعرض مفيد فوزي، لوعكة صحية، اضطرته لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية.

وقال الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، في تغريدة، عبر موقع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبًا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».

مفيد فوزي في سطور

ومفيد فوزي هو إعلامي مصري من مواليد 19 يونيو 1933 ولد بمحافظة بني سويف بجمهورية مصر العربية، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية العام 1959م.

تدرب في بدايات مشواره الصحفي بجريدة روز اليوسف، وعين محررًا بمجلة صباح الخير العام 1957م، ثم رئيس تحرير مجلة صباح الخير لمدة 8 سنوات على التوالي.

مفيد فوزي ونادية عابد وحديث المدينة

ظل يكتب لسنوات في «صباح الخير» عمودًا باسم مستعار هو «نادية عابد»، وعن ذلك قال «لست أول من جرؤ على هذا التقليد، فـ إحسان عبدالقدوس كتب تحت اسم (زوجة أحمد) وأنيس منصور كتب تحت أسماء مختلفة» ويضيف: «لكن نادية عابد كانت أطول تاريخًا وأصدرت منها ثلاثة كتب تحمل اسم نادية عابد».

قدم مفيد فوزي تحقيقات صحفية وتلفزيونية متنوعة، وأجرى حوارات مع شخصيات سياسية وأدبية وفنية مؤثرة في العالم العربي، واشتهر فوزي لدى الجمهور المصري والعربي ببرنامج «حديث المدينة».