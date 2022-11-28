Atwasat

عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 01:45 مساء
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
مشهد من فيلم «بنات عبدالرحمن» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

مع مطلع شهر ديسمبر، يُعرض الفيلم الروائي الأردني «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مهرجان تاراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا (30 نوفمبر - 7 ديسمبر)، إذ يُعرض ضمن برنامج «أنت، الجميع، كل مكان» الذي يركز على إعادة التعريف بالذات وكيفية ارتباطها بالجموع.

كما يُعرض، السبت 3 ديسمبر، الساعة 8 مساءً في سينما كينو بمدينة لوند السويدية وذلك بالتعاون مع مهرجان مالمو للسينما العربية في أول أمسية تُنظم احتفاءً بالسينما العربية، وفقا لبيان.

وعلى مدار شهر أكتوبر ونوفمبر شهد الفيلم جولة حافلة من العروض والأنشطة إذ نافس في الدورة الثانية من حفل جوائز صناع المحتوى Joy Awards الذي يعد أحد أضخم وأكبر حفل يحتفي بصناعة المحتوى الترفيهي في العالم العربي.

وشارك في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، مهرجان زيورخ للفيلم العربي، واختتم فعاليات النسخة 34 من مهرجان الأفلام الأوروبية في مركز الأميرة هيا الثقافي، بحضور المنتجة آية وحوش، وذلك بعد أن سبق وحصل على عرض ناجح في مهرجان عمان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها.

- بالصور: عرض خاص لـ«بنات عبدالرحمن» في مصر

شارك أيضًا في مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا، ومهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة حيث فاز بجائزة الجمهور ليرتفع رصيده من الجوائز إلى أربع جوائز.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، وخالد الطريفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما
جائزة لشركتين أوكرانيتين في حفلة «الأوبرا العالمية»
جائزة لشركتين أوكرانيتين في حفلة «الأوبرا العالمية»
الفلسطيني علي سليمان عضو لجنة تحكيم مهرجان «البحر الأحمر»
الفلسطيني علي سليمان عضو لجنة تحكيم مهرجان «البحر الأحمر»
ألبوم جديد لفرقة «ميتاليكا» العام المقبل
ألبوم جديد لفرقة «ميتاليكا» العام المقبل
«قهوة الظل» يحتفي بـ«أحلام طفلة سجينة» بدار الفقيه
«قهوة الظل» يحتفي بـ«أحلام طفلة سجينة» بدار الفقيه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المزيد
الخميس.. «قافلة بين سينمائيات» تعرض أول فيلم عن هيلما أوف كلينت
الخميس.. «قافلة بين سينمائيات» تعرض أول فيلم عن هيلما أوف ......
انطلاق «في حتة تانية» على مسرح «جراند طيبة» بالقاهرة
انطلاق «في حتة تانية» على مسرح «جراند طيبة» بالقاهرة...
ممثلات أفغانيات يروين «حلمهن الضائع» على الخشبة الفرنسية
ممثلات أفغانيات يروين «حلمهن الضائع» على الخشبة الفرنسية...
«قهوة الظل» يحتفي بـ«أحلام طفلة سجينة» بدار الفقيه
«قهوة الظل» يحتفي بـ«أحلام طفلة سجينة» بدار الفقيه...
ألبوم جديد لفرقة «ميتاليكا» العام المقبل
ألبوم جديد لفرقة «ميتاليكا» العام المقبل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط