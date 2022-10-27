بالصور: عرض خاص لـ«بنات عبدالرحمن» في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

حصل الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبوحمدان على عرض خاص، مساء الإثنين، في سينما الزمالك (وسط القاهرة) وذلك تمهيدا لإطلاقه في دور العرض المصرية.

وشهد العرض حضور بطلة الفيلم صبا مبارك والمنتجة آية وحوش، والمخرج زيد أبوحمدان إلى جانب عدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين، إذ حضرت النجمة صفية العمري، والممثلة إنجي المقدم، والمطرب والممثل أحمد فهمي، والممثلة هبة عبدالغني، والممثلة هاجر السراج، والناقد أندرو محسن، والممثل محمد علاء، والممثلة هنا شيحة، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمونتيرة دينا فاروق.

ويُعرض «بنات عبدالرحمن» في مهرجان الفيلم اللبناني بكندا، الأحد، 30 أكتوبر، وسيحصل على عرضين في مهرجان زيورخ للفيلم العربي الأول يوم 17 نوفمبر والثاني يوم 20 نوفمبر.

- عرض «بنات عبدالرحمن» في جامعة «نيويورك أبوظبي» الإثنين

وحصل الفيلم على جولة من العروض التجارية في باقي الدول العربية، إذ انطلق في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، وأيضا استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية عشرة أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، وكان «بنات عبدالرحمن» قد شارك في مهرجان «عمّان السينمائي الدولي»، وكان الفيلم قد انطلق أيضا في دور العرض السعودية والكويتية تجاريا.

«بنات عبدالرحمن» هن أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام. الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي.

من العرض الخاص لفيلم «بنات عبدالرحمن» بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «بنات عبدالرحمن» بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «بنات عبدالرحمن» بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

من العرض الخاص لفيلم «بنات عبدالرحمن» بالقاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)