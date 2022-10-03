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عرض «بنات عبدالرحمن» في جامعة «نيويورك أبوظبي» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 12:46 مساء
عرض «بنات عبدالرحمن» في جامعة «نيويورك أبوظبي» الإثنين
مشهد من الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يستمر الفيلم الروائي «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبوحمدان في جولة عروضه عربيا وعالميا، إذ يُعرض في جامعة «نيويورك أبوظبي» وذلك ضمن فعاليات الموسم السادس من سلسلة «سينمانا للأفلام العربية المعاصرة».

ويُقام العرض، الإثنين، الساعة 7:30 مساء (غرينتش +4) بتوقيت أبوظبي، ويلي العرض ندوة نقاشية مع المخرج زيد أبوحمدان عن تفاصيل صناعة فيلمه، وفقا لبيان.

سلسلة «سينمانا للأفلام العربية المعاصرة» يقدمها برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة «نيويورك أبوظبي»، وهي عبارة عن نقاشات معمقة حول أفلام سينمائية متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي، وتعرض هذه السلسلة المستمرة أفلاما رائدة إلى جانب مناقشات مع صانعي الأفلام وأعضاء هيئة التدريس.

ويأتي هذا العرض بالتزامن مع جولة من العروض التجارية الناجحة في دور العرض بالإمارات العربية المتحدة وتونس، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر.

واستمر عرضه في السينمات الأردنية لمدة ثمانية أسابيع متتالية، كما شارك في مهرجان «عمان السينمائي الدولي» حيث لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجاريا ومن المقرر إطلاقه قريبا في مصر وباقي الدول العربية.

- عرض «بنات عبدالرحمن» في فلورنسا وألمانيا

«بنات عبدالرحمن» هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام. الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان، وبطولة صبا مبارك، وفرح بسيسو، وحنان الحلو، ومريم الباشا، وخالد الطريفي.

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