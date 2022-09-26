عرض «بنات عبدالرحمن» في فلورنسا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبوحمدان في جولة من العروض في أوروبا، حيث يشارك ضمن فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة الذي ينطلق في مدينة فلورنسا الإيطالية في الفترة من 4 حتى 9 أكتوبر، كما يُعرض الفيلم ضمن فعاليات النسخة الـ18 من مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا الذي ينطلق في الفترة من 6 إلى 15 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد جولة من العروض الناجحة في دور العرض في الإمارات العربية المتحدة وتونس، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر. وأيضا استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 8 أسابيع على التوالي، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، وكان «بنات عبدالرحمن» قد شارك في مهرجان «عمّان السينمائي الدولي»، حيث لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا ونفدت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض السعودية والكويتية تجاريا، ومن المقرر إطلاقه قريبا في مصر وباقي الدول العربية.

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«بنات عبدالرحمن» هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارا جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبوحمدان، وبطولة صبا مبارك، وفرح بسيسو، وحنان الحلو، ومريم الباشا، وخالد الطريفي.