«واكاندا فوريفر» يواصل تصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» مواصلة فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصدًا أكثر من 64 مليون دولار من الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر.

ويوجه هذا العمل، وهو تكملة لفيلم «بلاك بانثر» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في العام 2018، تحية إلى تشادويك بوسمان، نجم الجزء الأول من الفيلم، الذي توفي العام 2020 بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا، ويظهر الممثل في الجزء الجديد عبر مشاهد استعادية بشخصية تشالا، حاكم مملكة واكاندا الأفريقية المتخيلة، وفق «فرانس برس».

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بعد وفاة تشالا، تجد واكاندا نفسها تقاتل القوى العالمية، بما يشمل مملكة تحت البحر، وتكافح من أجل الاحتفاظ باستقلاليتها.

وفضل رواد السينما في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا، بشكل كبير فيلم «مارفل» هذا على فيلم الرسوم المتحركة «ستراينج وورلد» من ديزني، والذي اقتصرت عائداته على 18,6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

في المرتبة الثالثة، حل فيلم «ديفوشن» عن قصة طيارين مقاتلين ينتميان إلى البحرية الأميركية، حاصدًا إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.

وأعقبه في المرتبة الرابعة فيلم «ذي منيو» من بطولة رالف فاينس الذي يؤدي دور طاه شهير تضم قائمة طعامه مفاجآت مرعبة، وحصد العمل 7,3 مليون دولار.

واحتل أبطال «بلاك آدم» الخارقون المركز الخامس، مع إيرادات ناهزت خمسة ملايين دولار.