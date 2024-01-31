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عشرات الشهداء في اليوم الـ117 للعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 10:20 صباحا
عشرات الشهداء في اليوم الـ117 للعدوان الإسرائيلي على غزة
شهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. (أرشيفية: وفا)
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استُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه السابع عشر بعد المئة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين عقب قصف الطيران الحربي والمدفعي مدينة خان يونس تزامنا مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها.

وأصيب العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة. واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات جوية طالت منازل في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الزيتون والرمال، وتواجه مركبات الإسعاف صعوبة في التنقل لانتشال الشهداء والجرحى، بسبب استمرار القصف.

قصف مدفعي عنيف شمال مخيم النصيرات
كما طال قصف مدفعي إسرائيلي مستشفى «العودة» في حي تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة. وشهد محيط مسجد «الدعوة» شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصلا.

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كما استهدف قصف الاحتلال المدفعي محيط مستشفى «ناصر» في مدينة خان يونس، وهناك صعوبة في تحرك سيارات الإسعاف.

وشهد محيط الحي النمساوي غرب مدينة خان يونس، إطلاق نار وقصفا مدفعيا. ونسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا وسط مدينة خان يونس. كما قامت جرافات الاحتلال العسكرية بأعمال تجريف في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة، بحماية من الدبابات وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65 ألفًا و636 آخرين فيما لا يزال أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.

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