الحكومة العراقية: الضربات الأميركية تؤدي إلى تصعيد غير مسؤول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية إن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية في العراق في ساعة مبكرة الأربعاء تؤدي إلى «تصعيد غير مسؤول».

وقال اللواء يحيى رسول إن «هذا الفعل المرفوض يقوض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع وتداعيات العدوان على غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

مسؤول عراقي: الضربات الأميركية لا تساعد على التهدئة

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الضربات الأميركية التي نُفذت في ساعة مبكرة الأربعاء على قطاعين في العراق «لا تساعد على التهدئة» منددا بـ «اعتداء صارخ للسيادة العراقية».

وأضاف: «على الجانب الأميركي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية»، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية، وفق الوكالة الفرنسية.

واشنطن تعلن تفاصيل ضرباتها في العراق

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، استهداف القوات الأميركية منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسورية.

أعلن الناطق العسكري باسم الحكومة العراقية أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية في العراق في ساعة مبكرة الأربعاء تؤدي إلى «تصعيد غير مسؤول».

وقال اللواء يحيى رسول إن «هذا الفعل المرفوض يقوض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر، ويؤدي إلى تصعيد غير مسؤول في وقت تعاني منه المنطقة من خطر اتساع الصراع وتداعيات العدوان على غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

مسؤول عراقي: الضربات الأميركية لا تساعد على التهدئة

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن الضربات الأميركية التي نُفذت في ساعة مبكرة الأربعاء على قطاعين في العراق «لا تساعد على التهدئة» منددا بـ«اعتداء صارخ للسيادة العراقية».

وأضاف: «على الجانب الأميركي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية»، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية، وفق الوكالة الفرنسية.

واشنطن تعلن تفاصيل ضرباتها في العراق

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، استهداف القوات الأميركية منشآت في العراق تستخدمها فصائل مسلحة مدعومة من إيران، وذلك ردًا على هجمات استهدفت عسكريين أميركيين في كل من العراق وسورية.

وقال أوستن في بيان إن «القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي، تأكيدها سقوط قتيلان على الأقل في غارات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة بالعراق.

وقال المصدران إن الضربات استهدفت مواقع لكتائب حزب الله -أحد فصائل الحشد الشعبي- في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سورية، وسقط قتيلان على الأقل.

وقال أوستن في بيان إن «القوات العسكرية الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني وقيادي في الحشد الشعبي، تأكيدها سقوط قتيلان على الأقل في غارات جوية استهدفت مواقع لفصائل مسلحة بالعراق.

وقال المصدران إن الضربات استهدفت مواقع لكتائب حزب الله - أحد فصائل الحشد الشعبي - في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد حوالي 60 كلم جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سورية، وسقط قتيلان على الأقل.