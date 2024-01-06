  • Alwasat News
Atwasat

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 07:30 مساء
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
نائب الرئيس الأميركي سابقا مايك بنس يوقع على صواريخ إسرائيلية. (الإنترنت)
alwasat radio

زار نائب الرئيس الأميركي سابقا مايك بنس جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية قبل إطلاقها نحو لبنان.

وذكرت جريدة «يديعوت أحرونوت» أمس الجمعة أن بنس «زار مجموعة جنود على حدود مع لبنان خلال زيارته تل أبيب». وأوضحت أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود ووقع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس: «نقدر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأميركية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأميركي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك».

حزب الله يتبادل قصفا يوميا متقطعا مع الاحتلال 
وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي.

-  بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
-  في أول رد على اغتيال «العاروري».. حزب الله يقصف قاعدة جوية إسرائيلية بـ62 صاروخا
-  «حزب الله»: اغتيال صالح العاروري «لن يمر أبدا من دون رد وعقاب»

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف حتى الآن 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتسبب في دمار هائل في البنية التحتية و«كارثة إنسانية غير مسبوقة».

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اقتصر إلى الآن بدرجة كبيرة على أهداف عسكرية وتحركات مقاتلين منذ اندلاع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

 اغتيال صالح العاروري
لكنّ الخشية من توسّع نطاق الحرب تصاعدت بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الثلاثاء، بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. وقالت السلطات اللبنانية وحزب الله وحماس وواشنطن إن إسرائيل نفذت العملية.

وتوعد الحزب بأن العملية لن تبقى دون «عقاب» وأعلن، السبت، إطلاق أكثر من 60 صاروخا باتجاه قاعدة مراقبة جوية في شمال إسرائيل في خطوة قال إنها تشكل «رداً أوّلياً» على مقتل العاروري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»

«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مع استمرار العدوان على غزة...ماذا وراء جولة بلينكن في المنطقة؟
مع استمرار العدوان على غزة...ماذا وراء جولة بلينكن في المنطقة؟
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ...
100 محام تشيلي يتقدمون بشكوى «للجنائية الدولية» ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة
100 محام تشيلي يتقدمون بشكوى «للجنائية الدولية» ضد الاحتلال ...
ثلاث دول أفريقية يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مكانًا لتهجير الفلسطينيين.. وتوني بلير وسيطًا لإقناعها
ثلاث دول أفريقية يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مكانًا لتهجير ...
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف ......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى ......
المزيد
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير ......
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند ......
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين ......
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع ......
ثلاث دول أفريقية يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مكانًا لتهجير الفلسطينيين.. وتوني بلير وسيطًا لإقناعها
ثلاث دول أفريقية يروج لها الاحتلال الإسرائيلي مكانًا لتهجير ......
المزيد