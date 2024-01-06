بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي

القاهرة - بوابة الوسط

شدّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت، السبت، على ضرورة تجنّب «جرّ» لبنان إلى نزاع إقليمي، على وقع التصعيد عند الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب «من الضروري للغاية تجنّب جر لبنان إلى نزاع إقليمي»، مخاطباً في الوقت ذاته الإسرائيليين بالقول «لن يخرج أحد منتصراً من نزاع إقليمي»، بحسب «فرانس برس».

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اقتصر إلى الآن بدرجة كبيرة على أهداف عسكرية وتحركات مقاتلين منذ اندلاع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

اغتيال صالح العاروري

لكنّ الخشية من توسّع نطاق الحرب تصاعدت بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الثلاثاء، بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله. وقالت السلطات اللبنانية وحزب الله وحماس وواشنطن إن إسرائيل نفذت العملية.

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وتوعد الحزب بأن العملية لن تبقى دون «عقاب»، وأعلن، السبت، إطلاق أكثر من 60 صاروخا باتجاه قاعدة مراقبة جوية في شمال إسرائيل في خطوة قال إنها تشكل «رداً أوّلياً» على مقتل العاروري.

تجنّب تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط

وقال بوريل الذي التقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين «أعتقد أنه يمكن تجنّب الحرب، ويجب تجنّبها، ويمكن للدبلوماسية أن تسود للبحث عن حل أفضل»، مشدداً على أنه «من الضروري تجنّب تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط».

وأسفر التصعيد عند الحدود مع إسرائيل عن مقتل 176 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 130 عنصرا من حزب الله. وشملت لقاءات بوريل في بيروت كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان الجنرال أرولدو لازارو.

وجاءت زيارته في وقت تشهد بيروت زيارات لدبلوماسيين غربيين سعياً إلى ضبط النفس وتجنب حصول تصعيد بين إسرائيل ولبنان، والدفع باتجاه إيجاد حلول قد تشمل تسوية الخلاف الحدودي البري بين البلدين. وشدد بوريل على ضرورة «إعادة فتح القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى أن الحرب ليست الخيار الوحيد، بل هي الخيار الأسوأ».