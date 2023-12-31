قائد بالبحرية الأميركية: لا إشارات على تراجع الحوثي عن مهاجمة الملاحة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

قال القائد بالقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط إن جماعة الحوثي لم تُظهر أي علامات على إنهاء هجماتها، التي وصفها بـ«المتهورة»، على السفن التجارية في البحر الأحمر، الممر الملاحي الأهم في العالم.

يأتي ذلك بينما انضم عدد أكبر من الدول إلى مهمة «حراس الازدهار» البحرية، التي أعلنتها الولايات المتحدة لحماية الملاحة العالمية في البحر الأحمر، كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم الأحد.

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الأميركي الخامس، في تصريحات إلى «أسوشيتد برس»: «منذ انطلاق العملية البحرية قبل عشر أيام، عبرت 1200 سفينة تجارية منطقة البحر الأحمر دون التعرض لأي هجمات بطائرات مسيرة تطلقها جماعة الحوثي من اليمن».

وأضاف أن دولا أخرى ستنضم خلال الفترة المقبلة إلى «حراس الازدهار»، مشيرا إلى إعلان الدنمارك، الجمعة، عزمها إرسال فرقاطة عسكرية إلى المنطقة.

إسقاط 17 مسيرة للحوثي خلال 10 أيام

وتجري في الوقت الراهن خمس سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دوريات في المياه جنوب البحر المتوسط وغرب خليج عدن، حسب كوبر، أسقطت 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن أطلقتها جماعة الحوثي.

وأكد كوبر أن التحالف في تواصل مستمر مع السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، لتوجيهها بشأن «المناورة وأفضل الممارسات، لتجنب التعرض للهجوم، والعمل بشكل وثيق مع صناعة الشحن لتنسيق الأمن».

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وقارن القائد العسكري الأميركي بين تحالف «حراس الازدهار» وقوة بحرية دولية جرى إنشاؤها في العام 2022، لحماية الملاحة البحرية بالمنطقة، موضحا أن التحالف الأول يضم عدد أكبر من السفن العسكرية.

وأضاف: «منذ بدء العملية، كثف الحوثيون استخدامهم الصواريخ البالستية المضادة للسفن. نحن على يقين من أن هجمات الحوثيين المتهورة ستستمر على الأرجح».

20 دولة تشارك في «حراس الازدهار»

وقد أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن قرابة عشرين دولة تشارك في عملية «حراس الازدهار»، لكن بعضها لم يعلن ذلك رسميا بعد.

وبينما أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارته البحرين، حيث يتمركز الأسطول البحري الخامس للولايات المتحدة، انطلاق عملية «حراس الازدهار»، لمواجهة هجمات الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر، تؤكد جماعة الحوثي أن هجماتها تستهدف السفن المرتبطة بـ«إسرائيل»، ردا على عدوانها على قطاع غزة.

يربط مضيق باب المندب خليج عدن بالبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ممر التجارة الرئيسي بين الأسواق في آسيا وأوروبا. ودفعت هجمات الحوثي، التي ألحق العديد منها أضرارا بالسفن، عديد شركات الشحن إلى توجيه سفنها بعدم دخول مضيق باب المندب إلى حين تحسن الوضع الأمني.

كما اضطرت بعض شركات الشحن الدولية إلى إرسال سفنها حول أفريقيا وطريق رأس الرجاء الصالح، ما يضيف وقتا وتكاليف إلى الرحلة.