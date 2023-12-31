الجيش الأميركي يعلن قتل طواقم 3 زوارق حوثية وإغراقها في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأميركي الأحد، قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وإغراقها، ردًا على ثاني نداء استغاثة في أقلّ من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عبر منصّة «إكس»، إن مروحيات أميركية استجابت لنداء استغاثة من جانب سفينة «ميرسك هانغتشو»، التي تعرّضت لإطلاق نار من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وادعت (سنتكوم)، بأنه «أثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأميركية»، التي ردت «بإطلاق النار (..) ما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها».

وأعلنت جماعة الحوثي منع إبحار السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، طالما استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.