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«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 03:59 مساء
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء
لقطة من مقطع مصور نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لنفق تحت مستشفى الشفاء في غزة. (جريدة لوموند الفرنسية)
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كشفت جريدة «لوموند» الفرنسية كذب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود مركز عملياتي تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وذكرت، اليوم الأحد، أنها حللت مقاطع فيديو مصورة نشرها جيش الاحتلال منذ سيطرته على مبنى المستشفى، تزعم وجود نفق يمثل مركزا عملياتيا لحركة «حماس»، لكنها أكدت أن حجم النفق لا يتسع لأن يكون مركزا عملياتيا كما صوره الاحتلال.

وقالت الجريدة: «منذ احتلال مستشفى الشفاء في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يزعم أنها تثبت وجود مركز عمليات ضخم لحماس تحت مجمع المستشفى. وعلى وجه الخصوص، نرى الناطق باسم القوات المسلحة الإسرائيلية يتجول في نفق، ويظهر بدوره مطبخًا أو مرحاضًا أو غرفة صغيرة فارغة».

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غير أنها أشارت إلى أنه بفضل التسلسل غير المحرر لمقاطع الفيديو هذه، فقد تمكنت من إعادة بناء خرائط الممر تحت الأرض، الذي يبلغ طوله 130 مترا تقريبا، ولاحظت أن التطورات في النفق لا ترقى إلى مستوى مركز عملياتي أو إستراتيجي، أو مخبأ كبير للأسلحة، كما يزعم جيش الاحتلال.

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