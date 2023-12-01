مصر تدين معاودة الاحتلال قصف غزة وتحذر من التهجير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر إدانتها البالغة لانهيار الهدنة في قطاع غزة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية للاحتلال، محذرة من خطر توسيع تلك العمليات ودعوات الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة.

وقال بيان للخارجية المصرية اليوم الجمعة إن تجدد القصف الإسرائيلي أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، معتبرا أن الأمر «انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بالجهود المبذولة كافة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع».

دعاوى الإسرائيليين لتهجير سكان غزة مرفوضة مصريًا

وأضاف البيان أن مصر تحذر «من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولأحكام القانون الدولي الإنساني».

وأكدت مصر من خلال البيان «موقفها الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضه، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه».

ودعا البيان الأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم، مشددة على أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.