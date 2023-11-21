مقتل صحفيين من قناة الميادين ومدني في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

قتل صحفيان من قناة الميادين ومدني الثلاثاء في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية والقناة.

وأفادت الوكالة عن «استشهاد ثلاثة مواطنين (صحافيان ومدني) في قصف معاد لمثلث طيرحرفا الجبين» في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي علي جنوب لبنان، منذ الصباح إلى أربعة قتلى، بعد مقتل امرأة مسنة وإصابة حفيدتها في غارة إسرائيلية على منطقة أخرى، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت قناة «الميادين»، أنها «تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة استهداف إسرائيلي غادر» في جنوب لبنان.