«القسام» تبث مشاهد جديدة لاستهداف دبابات وقوات وآليات الاحتلال في غزة.. صور لملابس القتلى وعتادهم (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

بثَّت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» مشاهد جديدة لمقاتيلها وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. وأظهرت المشاهد ملابس عسكرية لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية، والتحامًا بطوليًا للمقاتلين مع جنود العدو من مسافة صفر.

وتتضمنت المشاهد جانبًا من معارك خاضتها كتائب «القسام» في محاور عدة بمدينة غزة خلال الأيام الماضية، وتظهر المقاتلين وهم يتحركون من شارع إلى شارع وبين المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي. وتظهر اللقطات مقاتلي القسام وهم يستهدفون الدبابات والآليات الإسرائيلية من مسافات قريبة جدًا بقذائف «الياسين 105»، وكذلك من مسافة صفر عبر عبوة العمل الفدائي.

استهداف 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، أنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة. إثر استهداف منزل متواجدين فيه جنوب شرق مدينة غزة. وقالت الكتائب، في تدوينة على منصة «تلغرام» إن مقاتليها تمكنوا من «استهداف منزل في منطقة جحر الديك، تواجد فيه عدد كبير من جنود الاحتلال، ومن ثم اقتحموا المنزل وأوقعوا من بقي فيه بين قتيل وجريح».

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ولا ينشر جيش الاحتلال العدد الإجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وثمة تضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحصيلة. ومساء السبت، أعلن ناطق جيش الاحتلال دانيال هاجاري، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر المنصرم، إلى 378 عسكريًا، بينهم نحو 60 ضمن العملية البرية داخل غزة.

مشاهد جديدة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. (لقطة من فيديو)

مشاهد جديدة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. (لقطة من فيديو)

مشاهد جديدة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. (لقطة من فيديو)

مشاهد جديدة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. (لقطة من فيديو)

مشاهد جديدة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. (لقطة من فيديو)

مشاهد جديدة لمقاتلي المقاومة الفلسطينية وهم يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية في غزة. (لقطة من فيديو)