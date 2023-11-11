شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون

القاهرة - بوابة الوسط

بثت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية اليوم السبت مشاهد لاستهداف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون في قطاع غزة.

وأعلنت القسام عن استهداف 3 آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي بقذائف «الياسين 105» في محور جنوب غرب مدينة غزة، كما أعلنت أن «المجاهدين دكّوا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون».

كما عرضت القسام في وقت سابق مشاهد لرشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت «قصف» قاعدة «رعيم العسكرية برشقة صاروخية»، كما أكدت أنها «دمرت دبابة صهيونية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105».

استهداف حفار عسكري بقذيفة «الياسين 105»

وأشارت المقاومة إلى أنها «استهدفت حفارا عسكريا بقذيفة «الياسين 105» في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وحققت فيه إصابة مباشرة».

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات. وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن سقوط أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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وتحاصر آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة الذي يتعرض لقصف عنيف ومكثف وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي.