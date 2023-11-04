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بلينكن يناقش مستقبل غزة خلال زيارته الطارئة للمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 04 نوفمبر 2023, 03:11 مساء
بلينكن يناقش مستقبل غزة خلال زيارته الطارئة للمنطقة
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نيجب ميقاتي، في الأردن، 4 نوفمبر 2023. (أسوشيتد برس)
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يجري وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته الطارئة الثانية للمنطقة، اليوم السبت، في مساعٍ دبلوماسية حثيثة لبناء الدعم العربي لتخطيط مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن بلينكن التقى، في العاصمة الأردنية عمان، عددا من المسؤولين العرب الذين أعربوا عن الغضب وعميق القلق إزاء الوضع في غزة، في الوقت الذي تكثف فيه «إسرائيل» حربها في القطاع.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تحذيرا واضحا من بلينكن بأن تل أبيب تخاطر بخسارة أي أمل في تحقيق سلام دائم مع الجانب الفلسطيني ما لم تتخذ ما يلزم لتخفيف الأزمة الإنسانية الحادة في غزة.

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قلق عربي متنامٍ إزاء الوضع في غزة
والتقى بلينكن أولا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وسط مخاوف أميركية من دخول «حزب الله» على خط الحرب في غزة. ولم يتحدث بلينكن أو ميقاتي إلى الإعلام في أعقاب اجتماعهما في عمان.

بعدها، التقى بلينكن رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، التي أعلنت مقتل عشرات من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، محذرة من نفاد الإمدادات الأساسية بالقطاع مثل الوقود والغذاء والدواء.

وفي وقت لاحق، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي وزراء خارجية: قطر والأردن ومصر والمملكة السعودية والإمارات. كما سيلتقي الملك عبدالله، ملك الأردن، بعدما قرر الأخير سحب سفير بلاده من «إسرائيل».

الدعم العربي حاسم
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن «الدعم العربي، وإن كان متواضعا، سيكون حاسما، ليس فقط في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الظروف المتدهورة في غزة، وإنما أيضا لوضع الأساس لما سيحل محل حماس كسلطة حاكمة في القطاع»، حسب «أسوشيتد برس».

مع ذلك، قالت «أسوشيتد برس»: «الأفكار حول الحكم المستقبلي في غزة قليلة، حيث يقدم بلينكن ومسؤولون أميركيون آخرون مخططا غامضا يجمع بين السلطة الفلسطينية، وهي غير موجودة في قطاع غزة منذ العام 2007، والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وربما قوة لحفظ السلام». ويعترف المسؤولون الأميركيون بأن «هذه الأفكار قوبلت بفتور واضح من الجانب العربي».

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