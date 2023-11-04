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مصر: وزراء خارجية 6 دول عربية سينقلون إلى بلينكن موقفاً موحداً حول غزة لا يقبل الاهتزاز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 10:07 صباحا
مصر: وزراء خارجية 6 دول عربية سينقلون إلى بلينكن موقفاً موحداً حول غزة لا يقبل الاهتزاز
عمل طواقم الخدمات الطبية خلال تفقدها منزلا مقابل برج الإسراء بمدينة غزة، بعد قصفه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. (قدس)
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قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزراء خارجية مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وفلسطين، سيجتمعون مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان اليوم، وسيقدمون له «موقفا عربيا موحدا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة»، فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

وشدد أبو زيد، خلال تغريدة على حسابه بموقع «x»، اليوم، أن الموقف سيتمثل «ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، لا للتهجير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل».

مناقشة سبل وقف الحرب في غزة
والجمعة اعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون اليوم السبت، في عمان مع وزير الخارجية الأميركي لبحث وقف الحرب في غزة.

- خمسة وزراء خارجية عرب يلتقون نظيرهم الأميركي في الأردن

وبحسب البيان يعقد المسؤولون العرب اجتماعا مشتركا مع بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة؛ فيما تدعم واشنطن هذه الحرب ولا تؤيد وقف إطلاق النار ضد المدنيين في غزة التي استشهد فيها نحو 9300 شخص منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

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