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الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 12:09 صباحا
الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده
صواريخ أرض-جو من نوع «باتريوت». (أرشيفية: الإنترنت)
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قال متحدث باسم الجيش الأردني، اليوم الأحد، إن المملكة طلبت من واشنطن نشر أنظمة دفاع جوي من طراز «باتريوت» لتعزيز الدفاع عن حدودها في وقت يشهد تصاعد التوتر والصراع في المنطقة.

وأضاف مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري للتلفزيون الأردني «الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدًا... وطلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها».

ولفت الحياري إلى تهديدات مستمرة منها الصواريخ الباليستية تحيط بالأردن من الاتجاهات الشمالية والشرقية والغربية، موضحًا أن الباتريوت «أفضل سلاح يواجه مثل هذا التهديد».

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وشرح الحياري أن «الباتريوت سلاح دفاعي يستخدم للدفاع بمعنى إذا حصل تهديد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية فأنا أدافع باستخدام هذا السلاح وهذه الوسيلة».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نفى مصدر عسكري أردني صحة ما يتردد عن استخدام طائرات أميركية قواعد أردنية لتزويد إسرائيل بالمُعدات والذخائر، وفق «وكالة الأنباء الأردنية».

ونقلت الوكالة عن مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة قوله: «لا صحة لما يُنشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قِبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمُعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة».

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