379 شهيدًا فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال يوم

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مصادر طبية قولها إن 379 مواطنًا استشهدوا اليوم الأحد خلال الغارات التي شنها طيران ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر في القطاع إلى 4651 شهيدًا.

وأشارت المصادر إلى استشهاد 44 فلسطينيًا في خان يونس، و57 في رفح، و 168 في الوسطى، و66 في غزة، و44 مواطنا في الشمال.

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وأوضحت أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187 شهيدًا.