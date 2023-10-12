عباس يدعو إلى وقف العدوان الشامل على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على قطاع غزة، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه نقلته وكالة «فرانس برس».

عباس قال في عمان خلال لقاء جمعه بالعاهل الأردني: «ندعو إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعبنا، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1448 شهيدًا و6868 جريحًا.

بينما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية شمال غرب مدينة غزة وحولتها إلى أكوام من التراب، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية.